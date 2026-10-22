路透：台積電擬減少或排除設備中的稀土 以降低對中國的依賴

路透引述三位知情人士報導，台積電正在為工廠設備中的稀土尋求替代品，以降低面臨北京出口管制的風險。

三名聽取台積電說明相關計畫的產業高層透露，這家全球最大晶圓代工業者已向供應商徵詢，在工廠自動化設備中使用無稀土馬達的可行性。其中一人說，這項行動主要出於對中國可能中斷供應的擔憂。

兩位消息人士說，這項討論仍在初期階段，尚未促成導入不含稀土的設備。

這是這項消息首次獲揭露，凸顯中國大陸對稀土的掌控，已成為全球半導體產業的弱點。中國去年對特定稀土原料、磁鐵及相關加工技術，祭出需事先獲得許可證的出口管制。

稀土磁鐵廣泛應用於工業設備馬達，用於驅動機械的活動零件，包括台積電等高度自動化工廠所使用的機械設備。這類特殊零組件一旦短缺，可能干擾智慧手機、人工智慧（AI）系統、資料中心及國防供應鏈客戶所需的晶片生產。

台積電未立即回應路透的置評請求。

台積電採取這項行動之前，美方與我國政府已相繼表示，將開始尋求降低對中國稀土及關鍵礦物供應鏈依賴的方法。

美國在台協會（AIT）處長谷立言6月表示，美國正與台灣等夥伴合作，開發替代供應來源、擴大加工產能，並建立更具韌性的供應鏈。

台灣經濟部長龔明鑫2月表示，政府將支持工研院開發稀土技術，計劃在三年內建立一條試量產線，預估可滿足約50%的國內需求。

一名熟悉相關討論的美國智庫人士透露，美國官員對工研院的研究工作展現高度興趣，並已與該機構就關鍵礦物供應鏈多元化展開討論。美國國務院未立即回應置評請求。

工研院在聲明中說，正與經濟部產業技術司合作規劃一項稀土計畫，但未進一步說明。