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柏金包也擋不住大陸消費降溫 愛馬仕上季亞太營收零成長
愛馬仕（Hermès）上季在中國大陸在內的亞太市場營收零成長，可見這家柏金包製造商也難以倖免中國大陸消費者縮減支出的影響。
愛馬仕第3季在日本以外亞太市場的營收，按固定匯率計算與去年同期持平，未達分析師原估有1.55%的增幅。日本以外亞太市場集團是愛馬仕最大市場，約占營收四成。
愛馬仕周四在聲明中說：「在較艱困的環境下，大中華區業績維持穩定。」
競爭對手LVMH上周公布的銷售表現也令人失望，受到中國大陸市場拖累。當地經濟放緩，加上海外財富課稅趨嚴，正壓抑部分最富裕消費者的支出。愛馬仕第3季整體營收成長4.3%，也低於預期。
愛馬仕股價今年來已下跌36%，全年跌幅恐創1993年在巴黎上市以來最大。
分析師也擔心，愛馬仕能否維持極難入手的品牌地位。他們指出，備受追捧的柏金包和凱莉包，如今在門市和二手交易平台都更容易買到。
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