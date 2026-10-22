PHP爆重大資安漏洞！日本政府、銀行、企業網站大規模停擺

全球廣泛使用的程式語言PHP被發現存在重大安全漏洞，日本各地昨晚掀起一波緊急網站維護潮，包括政府、金融機構、零售業、交通運輸及汽車產業等，都陸續暫停部分網站或線上服務。就連日本首相高市早苗的個人官方網站也一度關閉，直到今天中午才恢復運作。

朝日新聞報導，PHP是一種在全球網站廣泛使用的程式語言，主要負責網站後端運作，例如處理使用者輸入資料、會員登入及各項線上服務。這次被發現的重大安全漏洞，據稱已存在超過10年卻一直未被察覺，直到近期才由先進人工智慧（AI）技術發現。

相關修補程式於昨天晚間公布後，日本各界為避免系統遭到惡意攻擊，紛紛採取預防性措施，暫時停止網站運作並進行緊急維護。由於PHP廣泛應用於網站後端系統，這次漏洞影響範圍相當廣泛，不僅造成企業營運不便，也波及一般民眾的購物、支付、交通及娛樂活動。

●高市早苗個人官網關閉 政府機關緊急應變

這波資安危機甚至影響到日本首相高市早苗。每日新聞報導，根據高市辦公室相關人士透露，高市的個人官方網站於昨天晚間暫時關閉，在完成必要的安全防護措施後，已於今天中午左右恢復正常運作。

中央政府機關也陸續採取應變措施，其中日本氣象廳網站自今天凌晨3時30分左右起進行緊急系統維護，導致部分氣象資訊無法查詢，包括日本各地的氣溫、降雨量及未來天氣趨勢等數據。

由於目前有颱風正在接近日本，氣象廳並未全面關閉網站，而是先確認哪些系統受到影響，再針對特定頁面停止服務。截至今天上午10時30分，受影響的服務仍沒有明確恢復時間。

地方政府同樣受到影響。北海道札幌市自昨天晚間9時起暫時關閉官方網站，直到今天上午9時仍以簡易版網站提供資訊。相關負責人表示，目前尚未確認發生非法存取等資安事件，但考量資訊外洩可能造成無法挽回的損失，因此不得不將安全性列為最高優先，暫時停止網站運作。

●三菱UFJ、SBI新生銀行部分服務停止 金融業受衝擊

金融業是這次受到影響的主要產業之一，日本多家大型銀行及金融服務業者接連宣布暫停部分線上功能。

三菱UFJ銀行今天上午8時表示，由於進行臨時系統維護，投資信託帳戶開設、NISA少額投資免稅制度申請，以及iDeCo個人型確定提撥退休金制度的申請表單等服務，均暫時停止使用。

不過，三菱UFJ銀行並未明確說明這次維護是否與PHP漏洞有關。

信用卡業者同樣受到影響。三井住友信用卡公司暫時停止預付卡的應用程式服務，提供餐飲店等消費優惠的相關功能也受到影響。這些措施被認為與PHP安全漏洞有關。

●牛丼、壽司APP也受影響 中古車網站停擺

這波緊急維護潮也擴及日本民眾的日常消費，從餐飲連鎖店、百貨公司到網路購物平台，都陸續出現服務中斷的情況。

日本食品大廠江崎固力果（Glico）自昨天晚間起，暫時關閉官方網站及自營網路購物平台Glico DirectShop。牛丼連鎖店Sukiya以及迴轉壽司品牌「濱寿司」也暫時停止部分APP服務。

百貨業方面，崇光・西武及大丸松坂屋百貨店均宣布暫停應用程式服務。JR東日本旗下的網路購物平台JRE MALL也一度停止運作，影響線上購物及故鄉納稅等服務。

日本汽車產業同樣受到這次PHP漏洞波及。

鈴木（Suzuki）、大發工業（Daihatsu）及速霸陸（Subaru）3家日本汽車製造商已在官網分別宣布旗下原廠認證中古車搜尋網站進入緊急維護狀態，相關頁面暫時無法瀏覽。

3家公司表示，這次網站維護是因應PHP被發現重大安全漏洞所採取的預防性措施。其中，大發工業預計晚間7時左右完成維護，速霸陸預計晚間9時左右恢復服務，鈴木則尚未公布恢復時間。

日本大型中古車資訊平台「Goo-net」也因相同原因進行緊急維護。

營運Goo-net的PROTO CORPORATION原先宣布今天凌晨5時就能完成維護，但之後接連3度延後恢復時間。截至今天下午1時，預計要到下午4時才能結束作業。PROTO CORPORATION表示，由於受影響範圍較大，因此必須採取審慎態度進行處理。

據了解，鈴木、大發及速霸陸3家車廠的中古車搜尋網站，可能也使用PROTO CORPORATION提供的服務，因此受到連帶影響。

●樂天票券、Lawson Ticket緊急維護 演唱會購票也受波及

除了金融及購物服務，日本娛樂產業也受到影響，尤其是演唱會、表演活動及主題樂園的線上售票系統。

日本大型售票平台「樂天票券」昨天在官方X發布緊急維護公告，表示為確保系統安全，將暫時停止部分網站服務。

樂天票券指出，自昨天晚間10時30分左右起，網站首頁及票券販售資訊頁面將暫時無法瀏覽。平台同時強調，目前尚未確認有人利用此次漏洞發動攻擊，也沒有發現用戶資料外洩的情況。

另一家大型售票平台「Lawson Ticket」則從昨晚10時45分起進行維護，並於今天宣布主要維護作業已經結束。不過，平台表示，部分電子郵件寄送功能仍持續維護。

位於和歌山縣的知名主題樂園Adventure World今天宣布，因緊急系統安全維護，官方網站及售票平台暫時無法使用。東京新國立劇場也於今天凌晨暫時關閉官方網站。

交通運輸及物流業者也陸續受到波及。經營京阪電車的京阪控股公司表示，部分透過網站提供的服務暫時無法使用，其中包括列車誤點證明書的線上核發功能。

日本大型物流業者福山通運也宣布停止網站上的包裹配送狀況查詢及預約到府收件等服務。

電力公司同樣受到影響。東北電力及九州電力等業者暫時關閉部分官方網站服務，導致用戶無法在線上變更電費方案等契約內容。

目前多數宣布緊急維護的企業及機關均表示，尚未確認發生非法存取或資訊外洩事件，但部分網站及服務仍未公布確切恢復時間。