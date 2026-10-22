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擁抱AI代理購物 沃爾瑪與亞馬遜策略大不同

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國零售巨擘沃爾瑪今天發表一項新工具，允許Meta的Muse等人工智慧代理代替顧客購物，此一開放作法與競爭對手亞馬遜截然不同，亞馬遜目前嚴格封鎖外部AI代理進入其平台。

法新社報導，AI代理是能代替用戶執行多步驟任務的程式，例如搜尋商品、比價與購買，而不是像聊天機器人只能被動回答問題。

包括OpenAI、Google（谷歌）、Anthropic與Meta在內的科技公司正大舉搶攻代理程式商機，業界多數人視其為2022年底ChatGPT問世後，下一階段的AI熱潮。

Anthropic今天推出Claude Duet預覽版，這是一款在用戶已連結的各個應用程式後台運作的代理，經用戶同意後可執行線上購物；至於Anthropic宿敵OpenAI，上個月則是推出名為Dots的常駐代理程式。

Meta在9月也推出自家的代理Muse，根據市場研究公司SensorTower最新數據，此程式下載次數已逾1000萬次，但目前僅在美國與加拿大提供。

沃爾瑪（Walmart）表示，將在未來一個月內推出「代理設定檔」（Agent Profiles），讓顧客把自己使用的每個AI助理，在其沃爾瑪帳戶內登記為獨立設定檔，使代理所進行的採購與個人消費分開顯示。

顧客可要求每筆消費都須親自核准，也可以讓代理在顧客設定的消費上限內自行購買（例如50美元、100美元或200美元），並可隨時刪除設定檔。沃爾瑪把這項安排比擬為在信用卡上新增授權用戶。

美國最大的線上零售商亞馬遜（Amazon）則採取強硬立場，全面封鎖第三方購物代理，同時推廣自家AI工具，例如Alexa for Shopping與其Buy for Me功能。

上個月，亞馬遜封鎖Muse進入其網站，並向用戶發出警告，指未經授權的AI代理已違反亞馬遜的使用條款。

亞馬遜2025年11月曾控告Perplexity，指這家新創公司利用其Comet瀏覽器代理在亞馬遜市集暗中購物，，目前亞馬遜也已採取行動，限制來自Google與OpenAI的代理程式。

沃爾瑪 亞馬遜 AI

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