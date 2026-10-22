沒方向盤的自駕計程車！特斯拉目標年底前開賣Cybercab 監管是大變數

特斯拉（Tesla）工程主管21日表示，目標今年底前開始向一般消費者銷售Cybercab自駕計程車。不過，這款車因為沒有方向盤等手動操控裝置，目前正遭到美國汽車安全監管機構調查，因為聯邦法規通常要求車輛配備這類裝置。

Cybercab擁有金色車身、僅雙人座設計，配備上掀式車門，能夠自行駕駛，沒有方向盤、踏板或後視鏡。這款車是執行長馬斯克將特斯拉從電動車製造商轉型為AI與機器人公司的重要布局之一。

特斯拉在公布第3季財報後，車輛工程副總裁莫拉維（Lars Moravy）在與分析師的會議中表示：「隨著特斯拉持續成長，我們未來交付給客戶的車輛，將以完全自主設計的自駕車款為主，而Cybercab將是第一款。」

他表示：「我們正努力在2026年底前將 Cybercab 交付給客戶。今年會先從小規模開始，藉此了解自駕車輛交到客戶手中後，在交車、車輛持有及車隊管理等方面的實際情況，之後再持續擴大規模。」

歷經過去幾年來，馬斯克的承諾屢屢跳票後，特斯拉上月初終於開始在德州奧斯汀以少量Cybercab車隊提供付費載客服務，當時吸引大批粉絲與社群媒體網紅前往體驗，現場一度相當熱鬧。

然而，就在服務上線數小時後，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）便宣布，已對Cybercab展開調查，以評估特斯拉如何認定這款車符合聯邦車輛安全法規。

這些法規制定於數十年前，當時的車輛以人類駕駛為前提，因此要求車輛配備手類手動操控裝置，但也限制了未設置這類裝置的車輛投入商業營運。NHTSA已提出修改聯邦車輛安全標準的提案，但完成修法前，現行安全標準仍然有效。

與多數其他國家不同，美國允許汽車製造商自行認證車輛符合聯邦標準後，便可讓新車上路，不必像其他國家一樣，事先取得主管機關對新車款及新技術的核准。

NHTSA拒絕對此置評。該機構上月表示，正在調查特斯拉為Cybercab取得合規認證的依據，以及特斯拉在多大程度上認定部分安全標準不適用於這款車。特斯拉必須在10月30日前回覆主管機關。

特斯拉AI部門主管埃盧斯瓦米在會議中表示，在取得監管核准後，擴大產量規模不會是太大的挑戰」，他說，特斯拉計劃下月將Cybercab服務擴展至達拉斯。