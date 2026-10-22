谷歌攜手麥肯錫買碳權 推林牧共生減碳助牧場重生

科技巨頭谷歌（Google）與管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）宣布，雙方同意今後10年內採購達32萬公噸的碳移除額度，挹注一項創新的林牧共生項目。

路透社報導，這項長期採購協議是透過自然碳移除聯盟「共生聯盟」（Symbiosis Coalition）促成。資金將直接支持氣候科技公司Working Trees的復育行動，計劃在巴西亞馬遜東南部與塞拉多（Cerrado）熱帶草原地區，將退化的養牛牧場改造成兼具生態與生產力的複合林牧體系。

林牧共生（silvopasture）是指在既有放牧場地內廣種樹木，讓畜牧得以持續經營的同時，藉由林木吸收大氣中二氧化碳，有效減緩為開拓新牧場而造成的森林砍伐壓力。

這項計畫將資助復育當地8700公頃的退化及半退化牧場，也是一項總規模達5萬公頃大型專案的核心部分，更是全球首批透過碳金融機制進行大規模推廣的林牧共生案例之一。

共生聯盟執行長史壯（Julia Strong）接受路透社訪問時說：「在利用自然系統封存碳排的各種途徑中，林牧共生是最具規模化潛力的途徑之一，而碳金融在此類解方的融資中扮演關鍵推手。」

共生聯盟成員涵蓋Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、Meta以及Salesforce等知名跨國企業，致力於簽訂長期優質碳抵換合約，目標是在2030年底前落實超過2000萬噸碳抵換承諾。

負責執行專案的Working Trees是在現有養牛牧場裡混種商用木材與當地原生樹種，同時保留充足空間讓牛隻自由吃草、活動。

Working Trees表示，這種複合經營模式不僅能提升牛的生活環境與放牧生產力，林木未來還能帶來可觀木材收入。這代表即使未來碳權帶來的收益逐漸減少，地主仍有長期的經濟動機繼續維護這套林牧系統，確保生態效益得以延續。

專家解釋，簡單說就是Google和麥肯錫在10年內買下能移除32萬噸碳排的碳移除信用額度（碳權），用來資助巴西把退化牧場改造成「林牧複合」體系。

林牧複合不是把牧場變森林，而是在牧場裡種樹，牛照養，帶來的效益是樹會吸碳、牧場生產力可提高、農民未來還可賣木材賺錢，同時降低為開牧場而砍筏森林的壓力。