越南缺工掀自動化浪潮 台灣AI技術與智慧機械搶市

面對薪資上漲與Z世代缺工衝擊，越南製造業加速向智慧自動化轉型。在此浪潮下，台灣憑藉高CP值、AI聯動、客製化與核心技術優勢脫穎而出，越南自動化協會副主席楊阮平讚許台灣自動機械具強大競爭力，盼深化合作。

越南今年初調漲區域最低薪資，平均漲幅達7.2%，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後調幅最高的一次，主要因應物價上漲。然而在外資工廠密集區，許多公司即使釋放高薪福利也招不到如今更傾向服務業的Z世代。

面對缺工與人力成本上升，生產技術轉型迫在眉睫，企業加碼投資自動化。越南永豐餘河南廠14日舉辦節能機器人堆棧技術落地示範觀摩活動，展現因應這股全球趨勢。

在印刷聯動的全自動生產線上，從紙板上紙、印刷、黏貼、打帶到機械手臂堆棧，全部都是全自動化且彼此連線，機械手臂則隨著輸送帶送來的紙板而加速或減速。

主辦活動的精密機械研究發展中心副處長石承泰接受中央社訪問時表示，隨著越南製造業蓬勃發展，許多重複性工作可以智慧自動化替代，不僅能提升效率也穩定品質。

越南經濟體處於快速成長期，智慧自動化需求持續攀升。石承泰說，「過去越南市場以勞力密集為主；如今隨著智慧化與自動化技術日益成熟，過去難以由機械取代人力的地方，現在都有機會導入相關技術」。

台灣智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞告訴記者，不少台商反映越南的人口紅利正逐漸消失，加上近年赴越南投資的外資企業日益增加，造成許多企業都面臨嚴重的缺工問題，「正因如此，他們對於導入自動化設備來解決缺工痛點的意願非常高」。

AI浪潮前沿的台灣，機械自動化研發也正轉型。過去往往需要大量工程師調校與對焦設備，如今隨著AI技術的導入，已逐漸邁向「智慧機械自主化」，也就是設備將具備自適應調整參數的能力，當產線切換或產品換型時，能大幅減少工程師投入調校的心力。

負責永豐餘河南廠機械手臂堆棧展示的是騰升科技，總經理葉祐立解釋，透過企業資源規劃系統（ERP），所有訂單資料會自動傳送到各個設備並自動運轉，操作員只需操作一個按鍵就能讓產線全自動運行。

在AI技術加持下，系統能自動取得相關數據，當未來的ERP等資料匯入時，工廠不需重新調整參數，系統會直接依照先前累積的數據進行運轉。

此外，節能功能讓輸送機與機械手臂速度能跟著前端的印刷速度變動而調整，達到30%至50%的節能效果。穩定的生產效率也是自動化優點，生產速度不會因人、因時而異。葉祐立說，生產效率約能提升30%。

然而，台灣智慧自動化若想大規模進軍越南，勢必將與日本、中國等設備商競爭。葉祐立表示，日本機械設備價格較高、中國設備價格低，壽命卻更短。「台灣設備CP值比日本高、價格相對較親民」，且品質與日本不相上下。

陳文貞說，經常遇到外商在與中國廠商合作後，面臨案子無法順利結案的窘境，並感嘆：「早知道就不該只貪圖便宜，而應該更重視技術品質。」

「競爭一定都有，但在談論深入技術時，台灣便能展現出相對的優勢」。這項優勢，來自於寶島的AI力、客製化能力、售後服務、關鍵零組件製造等多項要素相互加成。

工廠自動化後，技術工程師斷層是無可避免的痛點，也是部分廠商卻步的原因。對此，葉祐立表示，會依照狀況派台灣工程師短期駐廠，協助培訓本地工程師接棒。

參與活動的越南自動化協會副主席楊阮平（DươngNguyên Bình）對台灣自動機械與機器人發展讚不絕口，尤其是在人工智慧和物聯網技術的應用方面。

曾多次造訪台灣的楊阮平告訴中央社，「我們對台灣在精密機械製造以及自動化領域的實力印象深刻，例如在半導體製造和機器人控制等領域」。

他表示，越南許多企業機構使用台灣的設備、機械與技術。「我認為台灣具備強大優勢，特別是在半導體晶片製造技術方面，還有其他幾個領域，也就是核心技術；如果台灣企業能比其他國家更早進入越南市場，我認為這將是一個絕佳的機會」。

他期盼透過契機，引進台灣自動化技術與專業經驗，「讓台灣與越南的企業在將人工智慧與機器人應用於智慧工廠的領域中，展開更深入的合作與發展」。

另外，台灣智慧自動化與機器人協會也與越南自動化協會合作，提供免費課程與技術分享，協助人才培育。