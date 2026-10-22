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南韓央行利率按兵不動 經濟成長上修、11月仍可能升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行表示，這次暫停升息，是為了評估先前升息的遞延影響，以及伊朗戰事等外部不確定因素。美聯社
南韓央行表示，這次暫停升息，是為了評估先前升息的遞延影響，以及伊朗戰事等外部不確定因素。美聯社

南韓央行周四維持基準利率不變於3%，讓連續兩次升息的緊縮效果有時間發酵。不過，出口和投資持續強勁，通膨仍高於目標，央行並大幅調高今、明兩年經濟展望，顯示升息循環尚未結束，市場預期11月可能再升息1碼（0.25個百分點）。

南韓央行貨幣政策委員會七名委員一致決議，維持7天期附買回利率於3%，這決定符合市場預期，也延續總裁申鉉松先前釋出漸進升息的基調。央行7月及8月連續升息，為三年多來首見，累計調高2碼。

央行表示，國內經濟在出口與投資帶動下維持強勁成長，通膨仍在3%左右，金融穩定風險也未消退。這次暫停升息，是為了評估先前升息的遞延影響，以及伊朗戰事等外部不確定因素。

央行預估，2026年與2027年經濟成長率將「大幅高於」8月預測的3.3%及2.9%，將於11月公布更新預測。國際貨幣基金（IMF）已把南韓今年成長率上調至3.3%，與央行原先預測一致。

AI熱潮是支撐南韓經濟的主要力量。經工作日調整後，10月前20天出口較一年前激增65.9%，其中半導體出口大增222.5%；1月至9月出口額也首度突破8,000億美元。

通膨壓力則依然偏高。9月消費者物價年增率由8月的3.1%降至2.9%，核心通膨為2.8%，仍高於央行2%的目標。央行並表示，2027年整體及核心通膨可能高於8月預估的2.3%與2.5%，因此將繼續維持限制性政策，直到物價明確朝目標靠攏。

央行仍保留進一步緊縮的空間，將視通膨、金融穩定與國內景氣，決定後續升息時點及幅度。決策委員的利率預測中位數為3.25%，意味本輪升息循環至少還有一次升息。

市場多數看法也指向11月。法國巴黎銀行和凱投宏觀（Capital Economics）均預期，央行將在今年最後一次會議升息1碼至3.25%。彭博經濟研究則認為，晶片需求穩健、基礎通膨頑強，除11月升息外，2027年第1季還可能再升息一次，使終點利率升至3.5%。

不過，央行也提高對AI投資及金融環境的警覺，關注AI支出可能放緩、相關企業債大量發行及股市波動加劇。家庭借款9月僅增加6,000億韓元，為3月以來最小增幅，但首爾公寓價格截至10月12日止已連漲88周，顯示金融穩定風險仍未完全化解。

決策公布後，南韓3年期公債殖利率收斂跌勢，來到約3.83%；韓元大致持平於1美元兌1,325韓元，KOSPI指數則下跌近2%。

央行 南韓 升息

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