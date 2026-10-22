思愛普Q3營收首度突破百億歐元 上修2026年營收展望

歐洲最大科技企業德國思愛普公司（SAP）今天公布，第3季營收首度突破100億歐元（新台幣3646億元），當季雲端業務累積訂單金額年增26%，並將2026年營收展望上修至原先預估範圍的高端。

路透社報導，SAP第3季雲端營收年增26%，達66.7億歐元；非國際財務報告準則（non-IFRS）營業獲利成長18%，達30.3億歐元。

以固定匯率計算，SAP雲端業務累積訂單金額年增26%，達241.4億歐元，高於瑞銀（UBS）原先預估的24%至25%年增幅度。

SAP維持全年營業獲利展望不變，以固定匯率計算，估計介於118億至122億歐元。這項預估範圍7月時因併購案而下修。

市場密切關注SAP的訂單規模，將其視為全球企業科技支出動向的指標之一。SAP的軟體套裝為全球許多大型企業提供會計、薪資管理等服務。

今年1月，SAP訂單指標未達市場預期，曾致股價單日重挫15%。

執行長克雷恩（Christian Klein）向分析師表示，人工智慧（AI）是本季推動客戶轉向雲端的主要因素。企業簽訂訂閱合約，以使用SAP的Joule AI助理平台，Joule AI可連接70多種AI模型。

克萊恩表示，SAP不會指定客戶優先使用哪一種模型。

SAP財務長阿薩姆（Dominik Asam）指出，第4季表現將決定全年業績結果。他形容目前的經營環境偏向低迷，油價持續上漲，美國利率影響也「開始變得更加顯著」。

SAP表示，部分先前陷入「財務困境」的客戶恢復業務，也有助於推動雲端營收成長，公司利潤率由28.3%擴大至29.5%，自由現金流則成長36%，達到17.2億歐元。

SAP預期，2026年訂閱營收將落在原先預估範圍258億至262億歐元的高端，年增率為23%至25%。訂閱營收是指客戶付費遠端使用軟體，而非購買軟體後自行部署及運作。

若將持續下滑的傳統軟體授權業務納入計算，SAP預估2026年總營收將達363億至368億歐元，年增12%至13%，同樣位於原先預估範圍的高端。

克萊恩形容第3季為「表現出色的一季」，表示客戶正「投資支持公司AI策略的技術」。

SAP第3季新增的雲端客戶包括英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca），以及德國半導體大廠英飛凌（Infineon）。