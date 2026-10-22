快訊

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

薔琵將海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 颱風假明天17縣市達標

聽新聞
0:00 / 0:00

思愛普Q3營收首度突破百億歐元 上修2026年營收展望

中央社／ 沃爾多夫21日綜合外電報導

歐洲最大科技企業德國思愛普公司（SAP）今天公布，第3季營收首度突破100億歐元（新台幣3646億元），當季雲端業務累積訂單金額年增26%，並將2026年營收展望上修至原先預估範圍的高端。

路透社報導，SAP第3季雲端營收年增26%，達66.7億歐元；非國際財務報告準則（non-IFRS）營業獲利成長18%，達30.3億歐元。

以固定匯率計算，SAP雲端業務累積訂單金額年增26%，達241.4億歐元，高於瑞銀（UBS）原先預估的24%至25%年增幅度。

SAP維持全年營業獲利展望不變，以固定匯率計算，估計介於118億至122億歐元。這項預估範圍7月時因併購案而下修。

市場密切關注SAP的訂單規模，將其視為全球企業科技支出動向的指標之一。SAP的軟體套裝為全球許多大型企業提供會計、薪資管理等服務。

今年1月，SAP訂單指標未達市場預期，曾致股價單日重挫15%。

執行長克雷恩（Christian Klein）向分析師表示，人工智慧（AI）是本季推動客戶轉向雲端的主要因素。企業簽訂訂閱合約，以使用SAP的Joule AI助理平台，Joule AI可連接70多種AI模型。

克萊恩表示，SAP不會指定客戶優先使用哪一種模型。

SAP財務長阿薩姆（Dominik Asam）指出，第4季表現將決定全年業績結果。他形容目前的經營環境偏向低迷，油價持續上漲，美國利率影響也「開始變得更加顯著」。

SAP表示，部分先前陷入「財務困境」的客戶恢復業務，也有助於推動雲端營收成長，公司利潤率由28.3%擴大至29.5%，自由現金流則成長36%，達到17.2億歐元。

SAP預期，2026年訂閱營收將落在原先預估範圍258億至262億歐元的高端，年增率為23%至25%。訂閱營收是指客戶付費遠端使用軟體，而非購買軟體後自行部署及運作。

若將持續下滑的傳統軟體授權業務納入計算，SAP預估2026年總營收將達363億至368億歐元，年增12%至13%，同樣位於原先預估範圍的高端。

克萊恩形容第3季為「表現出色的一季」，表示客戶正「投資支持公司AI策略的技術」。

SAP第3季新增的雲端客戶包括英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca），以及德國半導體大廠英飛凌（Infineon）。

營收 百億 雲端

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Meta財報／重磅宣布發行C類新股 上調資本支出 AI代理狂吸千萬用戶

需求撐住熱銷品價格…愛迪達上季營收獲利創高 上修全年財測

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

相關新聞

全球七成網站爆重大安全漏洞！AI協助發現 部分網站緊急下線

華爾街日報21日報導，支撐全球多達70%網站運作的PHP技術開發者當天披露一項重大安全漏洞。安全研究人員利用AI發現這項漏洞，駭客可能藉此控制任何執行PHP軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網路攻擊。

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

美國股市周三收高，SpaceX財報和美超微（Super Micro Computer）的樂觀展望，緩和市場對AI投資報酬的疑慮，帶動那斯達克指數上漲逾1%、費城半導體指數上漲2%。Meta和特斯拉盤後公布財報，股價續漲，但CoreWeave仍收黑，顯示投資人對高負債AI業者的戒心尚未消除。

最高賠逾2千萬！德國BMW推自願離職 員工搶破頭申請擠爆系統

德國車廠BMW推出自願離職計劃，個別員工在商討方案中可望獲得的賠償超過65萬歐元（約新台幣2364萬元），內部系統更因需求過大一度癱瘓，公司被迫暫停受理新的申請。

南韓央行利率按兵不動 經濟成長上修、11月仍可能升息

南韓央行周四維持基準利率不變於3%，讓連續兩次升息的緊縮效果有時間發酵。不過，出口和投資持續強勁，通膨仍高於目標，央行並大幅調高今、明兩年經濟展望，顯示升息循環尚未結束，市場預期11月可能再升息1碼（0.25個百分點）。

2月才第一波…eBay宣布將再裁員1000人！ 約佔全球員工總數9%

美國電子商務平台eBay繼2月實施第一波裁員後，已向員工宣布將再裁員約1000人，占其員工總數9%

Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

Meta今天公布第3季營收，表現優於投資人預期。這家社群媒體巨頭持續加碼投資，積極投入全球人工智慧（AI）競賽，但受到與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。