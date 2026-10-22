快訊

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

薔琵將海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 颱風假明天17縣市達標

聽新聞
0:00 / 0:00

2月才第一波…eBay宣布將再裁員1000人！ 約佔全球員工總數9%

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
電子商務公司eBay。路透
電子商務公司eBay。路透

美國電子商務平台eBay繼2月實施第一波裁員後，已向員工宣布將再裁員約1000人，占其員工總數9%。

法新社報導，根據eBay發言人的聲明，公司昨天已向員工通報這項裁員計畫。發言人表示，此舉旨在「確保我們繼續保持強勁營運實力，將團隊和資源與公司最重要的戰略重點保持一致」；聲明中並強調公司「致力以關懷和尊重的態度，支持員工走過這個過渡時期」。

eBay在2025年底擁有1萬2300名員工，今年2月宣布第一波裁員，當時約有800個職位受影響。

今年稍早，eBay在公布第1季和第2季業績時，高層並未提及裁員事宜。

在營收經歷前幾年的停滯後，eBay業績已於2025年恢復成長，今年上半年的表現更為強勁。

今年7月，eBay以12億美元收購二手服飾交易網站Depop，旨在利用二手服飾市場的快速崛起。

今年5月，電子遊戲零售商GameStop主動向eBay提出收購要約，對eBay估值達555億美元。GameStop執行長柯恩（Ryan Cohen）當時認為eBay管理不善，缺乏創新。

不過，由於雙方因股價變動及融資疑慮，eBay董事會最終拒絕這項收購要約。

eBay 裁員 電子商務

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高通擬全球裁員11月起通知 加速布局AI資料中心

BBC新聞部擬增裁百人 2電視頻道僅供網路、1電台關閉

Meta財報／重磅宣布發行C類新股 上調資本支出 AI代理狂吸千萬用戶

Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

相關新聞

全球七成網站爆重大安全漏洞！AI協助發現 部分網站緊急下線

華爾街日報21日報導，支撐全球多達70%網站運作的PHP技術開發者當天披露一項重大安全漏洞。安全研究人員利用AI發現這項漏洞，駭客可能藉此控制任何執行PHP軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網路攻擊。

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

美國股市周三收高，SpaceX財報和美超微（Super Micro Computer）的樂觀展望，緩和市場對AI投資報酬的疑慮，帶動那斯達克指數上漲逾1%、費城半導體指數上漲2%。Meta和特斯拉盤後公布財報，股價續漲，但CoreWeave仍收黑，顯示投資人對高負債AI業者的戒心尚未消除。

最高賠逾2千萬！德國BMW推自願離職 員工搶破頭申請擠爆系統

德國車廠BMW推出自願離職計劃，個別員工在商討方案中可望獲得的賠償超過65萬歐元（約新台幣2364萬元），內部系統更因需求過大一度癱瘓，公司被迫暫停受理新的申請。

南韓央行利率按兵不動 經濟成長上修、11月仍可能升息

南韓央行周四維持基準利率不變於3%，讓連續兩次升息的緊縮效果有時間發酵。不過，出口和投資持續強勁，通膨仍高於目標，央行並大幅調高今、明兩年經濟展望，顯示升息循環尚未結束，市場預期11月可能再升息1碼（0.25個百分點）。

2月才第一波…eBay宣布將再裁員1000人！ 約佔全球員工總數9%

美國電子商務平台eBay繼2月實施第一波裁員後，已向員工宣布將再裁員約1000人，占其員工總數9%

Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

Meta今天公布第3季營收，表現優於投資人預期。這家社群媒體巨頭持續加碼投資，積極投入全球人工智慧（AI）競賽，但受到與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。