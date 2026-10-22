SpaceX、特斯拉將拚川普任內合併 馬斯克1,100億美元股票可望提前到手

馬斯克力挺SpaceX和特斯拉（Tesla）合併，不只為了AI布局，也可能讓他提前取得逾1,100億美元股票，甚至免達部分營運目標就能領取更多獎酬。彭博引述知情人士報導，這項交易正爭取在2027年上半年宣布，以便在川普任內完成合併。

兩家公司合計市值約3.7兆美元，若合併成行，將是歷來規模最大的企業交易。馬斯克本周說，合併是「好主意」，雙方已各自成立特別委員會，他將迴避討論。目前尚未談妥條件，也不保證成行。

趕在政治和股價有利時出手

馬斯克和川普修復關係後，重新和白宮搭上線，SpaceX股價也從8月5日的低點上漲47%，有利以股票作為交易籌碼。

但這些優勢未必持久。美國期中選舉若由民主黨拿下任一院，馬斯克和他旗下事業可能面臨調查；AI股若持續下跌，也可能削弱股東支持。

兩家公司已有合作基礎，包括德州Terafab晶片廠和機器人AI研發。特斯拉內部也推動工程師改用Grok等馬斯克旗下產品。

不過，SpaceX的美國國防合約，和特斯拉龐大的中國大陸製造事業，可能使合併面臨國安審查。馬斯克掌握SpaceX逾八成表決權，但僅持有特斯拉約兩成股權，取得特斯拉股東支持仍是一大關卡。

合併可能讓千億美元股票提前到手

彭博億萬富豪指數估算，若合併觸發「控制權變更」條款，馬斯克原本要等到2028年1月才能拿到大約2.86億股的特斯拉股票，就可能提前到手，按目前股價計算，價值逾1,100億美元。

另一項可能受影響的，是去年通過、最高價值近1兆美元的薪酬方案。原本馬斯克須達成市值和營運雙重目標，包括交付100萬台Optimus、讓100萬輛無人計程車投入商業營運，目前各項目標都尚未達成。

若合併後，特斯拉原股東在合併後的公司或母公司掌握的表決權不到五成，就可能觸發相關條款。屆時，馬斯克不必達成原訂營運目標，就能按合併案對特斯拉的估值領取獎酬。若市值達2兆美元，他便可能拿到淨值逾60億美元的股票。

是否觸發條款，仍取決於交易架構。喬治城大學會計學副教授Jason Schloetzer提醒，兩邊股東都應留意，馬斯克有爭取較高交易估值的誘因，並追問特別委員會將如何處理。

彭博指出，這項合併究竟能創造多少合作效益，以及馬斯克個人可獲得多少利益，都將是股東審視交易的重點。