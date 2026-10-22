微軟：中國駭客入侵ConnectWise 全球數百機構遭鎖定

微軟（Microsoft）今天表示，一個與中國政府立場一致的駭客組織利用人工智慧（AI）驅動的滲透測試工具，入侵資訊服務公司ConnectWise。在這一波全球網路攻擊行動中，共有數百個組織遭鎖定。

路透社報導，ConnectWise執行長里維洛（MannyRivelo）發布聲明稱，根據微軟的分析及ConnectWise掌握的證據，「這起針對ConnectWise Cloud Backup的攻擊，似乎是由與中國政府立場一致的組織所為」。

里維洛表示，ConnectWise已停用受影響的應用程式連線，並正分階段恢復服務。不過這些措施並不能消除攻擊者先前可能已取得的客戶雲端系統存取權限，因此仍須逐一檢查。

微軟表示，該公司追蹤的駭客組織代號為Storm-0940，該組織利用名為ARTEX的開源滲透測試框架發動這波網攻。

滲透測試是一種合法的安全測試，用於檢驗網路或服務的安全性。微軟指出，ARTEX允許用戶採用任何AI模型，自動執行各種滲透測試工作，也可設定為自主執行多項任務，包括偵察及竊取資料。

微軟表示，這波攻擊鎖定多個領域的組織，包括航太、國防、汽車、化學、能源、金融服務、政府機關、法律、製造、媒體、軍事、半導體、軟體、科技、智庫及非營利組織。

微軟指出，儘管駭客鎖定的目標大多未遭成功入侵，Storm-0940仍在短時間內取得許多組織的雲端系統高階存取權限，即使事後採取清除及補救措施，這些權限仍可能持續有效。