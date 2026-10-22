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新加坡電子錢包PayLah!可在台使用 助攻赴台旅遊潮

中央社／ 新加坡22日專電
新加坡星展銀行宣布，旗下的PayLah!電子錢包App用戶可在台灣超過25萬家商店掃碼付款，未來將進一步擴大至更多商家。中央社
新加坡星展銀行宣布，旗下的PayLah!電子錢包App用戶可在台灣超過25萬家商店掃碼付款，未來將進一步擴大至更多商家。中央社

新加坡星展銀行宣布，旗下PayLah!電子錢包App用戶可在台灣超過25萬家商店掃碼付款，未來將進一步擴大至更多商家，讓新加坡等地旅客赴台消費更便利。

星展銀行（DBS）21日宣布，旗下的PayLah!電子錢包App用戶，即日起可在台灣超過25萬家商店掃碼付款，涵蓋約2/3的台灣共用QR Code（TWQR）商家，預計2027年將進一步擴大至更多參與商家。

曾外派至台灣的星展銀行（新加坡）執行長林鑫川，今天告訴中央社記者，星展銀行是新加坡第一家串接台灣TWQR共同支付QR Code的銀行，讓旅客可以透過這項服務在台灣付款。

林鑫川指出，超過300萬名PayLah!用戶赴台旅遊時，可直接使用PayLah!在夜市、餐廳及零售商店等場所掃碼付款，無須另外下載支付App。

2023年新加坡民眾來台觀光超越46萬人次，是唯一來台人數超過疫情前的國家。據統計，今年截至7月底新加坡赴台旅客已近23萬人次。

林鑫川2018年外派至台灣擔任星展銀行（台灣）總經理，併購花旗集團在台消費金融業務，強化星展銀成為台灣最大外商銀行。他於2023年回新加坡升任星展集團策略長，2025年起接任星展銀行（新加坡）執行長職位。

「這正是我們落實One Bank策略的良好例子，不同市場的團隊攜手合作，整合各自的專業與能力，讓客戶的日常體驗更加簡單便利」，林鑫川打趣地表示，非常想念台北小吃店裡的小籠湯包，他很快就會帶著PayLah!再次回台。

根據新加坡「聯合早報」報導，目前PayLah!用戶可掃描由一卡通（iPASS MONEY）、台灣Pay、全支付（PXPay Plus）及悠遊付等業者提供的適用TWQR碼付款。

報導指出，這項服務是新加坡電子支付業者NETS與台灣財金資訊公司（FISC）今年4月宣布的跨境支付合作成果。星展銀行（台灣）擔任這項互通服務的結算代理銀行，負責處理台灣跨境交易的結算作業。兩地支付服務未來也將進一步雙向互通。預計2027年，台灣星展銀行客戶可透過digibank App，掃描新加坡參與商家的SGQR付款碼進行支付。

新加坡 旅遊 星展銀行

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