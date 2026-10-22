快訊

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

薔琵將海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 颱風假明天17縣市達標

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導
Meta公布第3季營收，表現優於投資人預期。 路透
Meta公布第3季營收，表現優於投資人預期。 路透

Meta今天公布第3季營收，表現優於投資人預期。這家社群媒體巨頭持續加碼投資，積極投入全球人工智慧（AI）競賽，但受到與美國幾乎所有州達成180億美元法律和解協議影響，獲利受到衝擊。

綜合法新社和路透社報導，Meta表示，7月至9月獲利為98.6億美元，比投資人預期低近50%。Meta表示，與這項和解案相關的99億美元費用拖累獲利表現。

此外，陪審團上月認定，Meta在一起與劍橋分析公司（Cambridge Analytica）醜聞有關的案件中欺騙用戶，法官今天在Meta公布財報前數小時裁定，Meta必須向新墨西哥州支付250億美元罰款。

Meta財務長李蘇珊（Susan Li）在與分析師舉行的電話會議中表示：「我們正持續關注那些可能對公司業務與財務表現造成重大影響的法律和監管案件。」

李蘇珊說，Meta未來幾個月仍將在美國面臨「多起與青少年有關的審判」。

Meta股價一度上漲7%。

●AI熱潮

Meta積極投入資金，擴大AI技術布局，投資人正密切關注這些投資是否開始帶來回報。

執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在電話會議中表示：「我們預期Reality Labs的損益表現從現在起將有所改善…並逐步朝獲利方向發展。」Reality Labs是Meta旗下的硬體部門，負責開發AI智慧眼鏡等裝置。

Meta今年9月推出多款新型AI穿戴裝置，其中包括一款未配備相機、僅具備音訊功能的智慧眼鏡。此舉正值全球對隱私問題日益關切，尤其是未經女性與女孩同意便對其進行拍攝的行為，引發各界擔憂。

祖克柏9月在Meta年度Connect大會上表示，名為Muse的AI模型將是公司穿戴式裝置「願景的核心」。

智慧眼鏡讓配戴者能夠拍照、錄影、聽音樂、撥打電話、翻譯文本，或與AI助理互動。

Meta也在Connect大會宣布推出Muse Charm，這款類似電子雞的AI裝置，讓用戶無須透過智慧型手機，就能與Muse代理程式互動。Muse代理程式是一種能自主執行任務的AI助理。

Meta表示，目前美國與加拿大已有1000萬人使用其Muse模型。

Meta表示，第3季資本支出達350億美元，低於投資人預期的410億美元。資本支出包括購置不動產與設備等費用。

Meta在提供給投資人的文件中指出，今年迄今資本支出已超過850億美元。

今年7月，Meta將全年支出預估從1300億美元上調至1450億美元，幾乎是2025年支出總額的兩倍。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，Meta第3季營收達646億美元，優於市場預期的633億7000萬美元。

Meta也預估，第4季營收將介於730億至760億美元之間，高於市場預期的737億3000萬美元。

●籌措資金

Meta還宣布將發行一種無投票權的C類普通股，讓公司能為雄心勃勃的AI發展藍圖籌措更多資金。

Meta將向現有股東配發新股，每持有一股原有股票，即可獲得一股新的C類股票，實際效果基本相當於一次1拆2的股票拆分。

這意味祖克柏也將取得新股，他可以出售這些股份作為收購、員工薪酬與融資的新籌碼，而不稀釋既有投票權。

Meta 營收 法律

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Meta財報／重磅宣布發行C類新股 上調資本支出 AI代理狂吸千萬用戶

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

009815布局美股AI龍頭！第三季迎「最強AI變現財報季」 2027年四大趨勢曝光

特斯拉上季獲利過關 Optimus還得等 下修資本支出添疑慮

相關新聞

全球七成網站爆重大安全漏洞！AI協助發現 部分網站緊急下線

華爾街日報21日報導，支撐全球多達70%網站運作的PHP技術開發者當天披露一項重大安全漏洞。安全研究人員利用AI發現這項漏洞，駭客可能藉此控制任何執行PHP軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網路攻擊。

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

美國股市周三收高，SpaceX財報和美超微（Super Micro Computer）的樂觀展望，緩和市場對AI投資報酬的疑慮，帶動那斯達克指數上漲逾1%、費城半導體指數上漲2%。Meta和特斯拉盤後公布財報，股價續漲，但CoreWeave仍收黑，顯示投資人對高負債AI業者的戒心尚未消除。

最高賠逾2千萬！德國BMW推自願離職 員工搶破頭申請擠爆系統

德國車廠BMW推出自願離職計劃，個別員工在商討方案中可望獲得的賠償超過65萬歐元（約新台幣2364萬元），內部系統更因需求過大一度癱瘓，公司被迫暫停受理新的申請。

南韓央行利率按兵不動 經濟成長上修、11月仍可能升息

南韓央行周四維持基準利率不變於3%，讓連續兩次升息的緊縮效果有時間發酵。不過，出口和投資持續強勁，通膨仍高於目標，央行並大幅調高今、明兩年經濟展望，顯示升息循環尚未結束，市場預期11月可能再升息1碼（0.25個百分點）。

2月才第一波…eBay宣布將再裁員1000人！ 約佔全球員工總數9%

美國電子商務平台eBay繼2月實施第一波裁員後，已向員工宣布將再裁員約1000人，占其員工總數9%

Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

Meta今天公布第3季營收，表現優於投資人預期。這家社群媒體巨頭持續加碼投資，積極投入全球人工智慧（AI）競賽，但受到與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。