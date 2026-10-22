Meta第3季營收報喜 法律訴訟與AI投資成焦點

Meta今天公布第3季營收，表現優於投資人預期。這家社群媒體巨頭持續加碼投資，積極投入全球人工智慧（AI）競賽，但受到與美國幾乎所有州達成180億美元法律和解協議影響，獲利受到衝擊。

綜合法新社和路透社報導，Meta表示，7月至9月獲利為98.6億美元，比投資人預期低近50%。Meta表示，與這項和解案相關的99億美元費用拖累獲利表現。

此外，陪審團上月認定，Meta在一起與劍橋分析公司（Cambridge Analytica）醜聞有關的案件中欺騙用戶，法官今天在Meta公布財報前數小時裁定，Meta必須向新墨西哥州支付250億美元罰款。

Meta財務長李蘇珊（Susan Li）在與分析師舉行的電話會議中表示：「我們正持續關注那些可能對公司業務與財務表現造成重大影響的法律和監管案件。」

李蘇珊說，Meta未來幾個月仍將在美國面臨「多起與青少年有關的審判」。

Meta股價一度上漲7%。

●AI熱潮

Meta積極投入資金，擴大AI技術布局，投資人正密切關注這些投資是否開始帶來回報。

執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在電話會議中表示：「我們預期Reality Labs的損益表現從現在起將有所改善…並逐步朝獲利方向發展。」Reality Labs是Meta旗下的硬體部門，負責開發AI智慧眼鏡等裝置。

Meta今年9月推出多款新型AI穿戴裝置，其中包括一款未配備相機、僅具備音訊功能的智慧眼鏡。此舉正值全球對隱私問題日益關切，尤其是未經女性與女孩同意便對其進行拍攝的行為，引發各界擔憂。

祖克柏9月在Meta年度Connect大會上表示，名為Muse的AI模型將是公司穿戴式裝置「願景的核心」。

智慧眼鏡讓配戴者能夠拍照、錄影、聽音樂、撥打電話、翻譯文本，或與AI助理互動。

Meta也在Connect大會宣布推出Muse Charm，這款類似電子雞的AI裝置，讓用戶無須透過智慧型手機，就能與Muse代理程式互動。Muse代理程式是一種能自主執行任務的AI助理。

Meta表示，目前美國與加拿大已有1000萬人使用其Muse模型。

Meta表示，第3季資本支出達350億美元，低於投資人預期的410億美元。資本支出包括購置不動產與設備等費用。

Meta在提供給投資人的文件中指出，今年迄今資本支出已超過850億美元。

今年7月，Meta將全年支出預估從1300億美元上調至1450億美元，幾乎是2025年支出總額的兩倍。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，Meta第3季營收達646億美元，優於市場預期的633億7000萬美元。

Meta也預估，第4季營收將介於730億至760億美元之間，高於市場預期的737億3000萬美元。

●籌措資金

Meta還宣布將發行一種無投票權的C類普通股，讓公司能為雄心勃勃的AI發展藍圖籌措更多資金。

Meta將向現有股東配發新股，每持有一股原有股票，即可獲得一股新的C類股票，實際效果基本相當於一次1拆2的股票拆分。

這意味祖克柏也將取得新股，他可以出售這些股份作為收購、員工薪酬與融資的新籌碼，而不稀釋既有投票權。