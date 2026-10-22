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特斯拉獲利下滑但優於預期 合併SpaceX只是時間問題

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
特斯拉已與SpaceX成立特別委員會討論合併，外界焦點隨即自獲利轉向合併前景。 法新社
特斯拉已與SpaceX成立特別委員會討論合併，外界焦點隨即自獲利轉向合併前景。 法新社

電動車大廠特斯拉Tesla）第3季獲利下滑但優於分析師預期，執行長馬斯克（Elon Musk）披露，特斯拉已與SpaceX成立特別委員會討論合併，外界焦點隨即自獲利轉向合併前景。

法新社報導，總部位於德州的特斯拉今天公布第3季獲利7億8700萬美元，較去年同期下滑42.7%。除汽車銷售小跌之外，剩餘排放額度（regulatory credits）與能源及儲能業務的營收也減少；研發支出則是大幅增加，資本支出更是倍翻，高達47億美元。

特斯拉表示，「我們繼續透過研發與資本支出，在旗下各項業務投資未來，包括超級智慧、機器人與能源。」「超級智慧」（Super Intelligence）係川普政府偏愛用語。

特斯拉第3季汽車銷量優於預期，部分原因是汽油價格高漲，導致歐洲市場買氣回升。不過銷量改善並不能完全轉化為獲利提升，特斯拉本季營收持平，約為280億美元。

馬斯克多次對自駕技術抱持樂觀預期，例如2019年曾預測次年將有逾100萬輛無人駕駛計程車（Robotaxi），如今面臨市場對此業務進度的質疑。

根據特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）與無人駕駛計程車即時數據追蹤網站（FSD Database），在特斯拉集中推出無人駕駛計程車的德州，目前約有800輛此類車輛。

特斯拉9月3日在德州奧斯汀（Austin）推出無人駕駛計程車服務，新聞稿中特別強調「無人監督的無人駕駛計程車，累積行駛里程季增8倍」。

特斯拉今年也因年度資本支出大幅攀升而受到外界審視，這些資金多數用於充滿企圖心的計畫，像是人工智慧、機器人與自動駕駛。

馬斯克披露，太空探索科技公司（SpaceX）與特斯拉均成立由獨立董事組成的特別委員會討論合併事宜。這兩間公司合併後的前景已成為市場焦點，股權合計價值逾3兆5000億美元。

投資研究機構CFRA Research股票分析師尼爾森（Garrett Nelson）表示，這兩家公司的合併，「只是何時、而非是否會發生的問題」。

尼爾森談到這樁潛在巨額交易時說：「這就是整個問題所在。我們今天所知的特斯拉，6到12個月後可能就會走入歷史。」

馬斯克昨天在SpaceX的電話會議表示，特別委員會尚未就任何交易條件達成共識，也無法保證會達成合併協議。但他指出，兩家公司未來若能在AI軟體、晶片設計、機器人與太空運算方面合作，雙方皆可受益。

合併傳聞讓馬斯克再度受到外界關注，這位億萬富豪已向共和黨內川普總統的盟友，挹注至少2億7600萬美元的選舉資金。

特斯拉股價在盤後交易小幅上揚。

SpaceX 特斯拉 時間 Tesla

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