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AI泡沫風險？貝森特：我看不出有系統性問題 世界上最聰明人都投入

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長貝森。美聯社
美國財政部長貝森。美聯社

美國財政部長貝森特在一場閉門會議中告訴投資人，他不認為AI熱潮存在「系統性問題」，淡化外界對AI產業可能正陷入泡沫的疑慮。此時一些市場人士擔心，這波熱潮可能重演網路泡沫在2000年前後破裂前的情景。

英國金融時報報導，貝森特周三（21日）出席一場在紐約舉行的會議，與數百名金融業高階主管及投資人交流。這場活動由摩根大通與億萬富豪避險基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）所創立的非營利組織Robin Hood共同舉辦。活動門票至少7,500美元，主打提供「獨家投資洞見」，且不對媒體開放。

據三名出席者透露，曾任總體避險基金經理人的貝森特，在接受橋水基金（Bridgewater）執行長巴爾德亞（Nir Bar Dea）訪問、被問及AI相關議題時表示：「我很擅長判斷一個系統何時出現問題。」

他接著說：「我看不出有什麼系統性問題。」

貝森特發表這番言論之際，正值金融市場處於敏感時刻。近幾周市場數度震盪，一些投資人開始質疑AI類股漲勢是否過頭，同時也擔憂企業為興建資料中心及採購晶片而大舉借債。

一些分析師已將這波AI投資熱潮，與千禧年前後網路泡沫時期的市場狂熱相提並論。

在這場長達30分鐘的訪談中，貝森特談及他對美國經濟的看法，對話後半段則主要聚焦AI。他大致看好這項先進技術的進展將為美國帶來的效益，但也補充指出，資料中心業者及AI企業未能有效向一般美國民眾說明這波發展的好處。

貝森特說：「這可不是Pets.com。」他指的是2000年3月網路泡沫見頂前，最後一批上市的科技公司之一。

他接著表示：「世界上最聰明的人都相信這項技術。他們99%的淨資產都在這些公司中，而且打造出全球獲利能力最強的企業。」

貝森特過去也曾多次對美國AI熱潮表達樂觀看法。他預期，AI將帶動生產力大幅提升，並為全球最大經濟體美國注入強勁成長動能。

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