輝達推歐洲自駕計程車 攜Bolt目標布局2.5萬輛

AI晶片大廠輝達今天在柏林GTC大會宣布擴大與歐洲車廠及交通業者合作，推動自動駕駛計程車（Robotaxi）發展。歐洲叫車平台Bolt計畫採用輝達技術，未來在歐洲部署至少2萬5000輛具備第4級自動駕駛能力計程車，德國被列為優先市場。

輝達（NVIDIA）GTC開發者大會21日至22日在柏林舉行，執行長黃仁勳今天發表主題演講，聚焦AI從數位世界走向實體應用，並將自動駕駛列為重點發展方向。

黃仁勳表示，「自動駕駛計程車是機器人與實體AI首個面向大眾市場的應用，正在重新定義人員與貨物的移動方式」。他指出，輝達正透過Hyperion運算平台與Halos安全系統，為合作夥伴提供開發完全自動駕駛車輛所需的整合技術。

輝達宣布，總部位於愛沙尼亞的叫車平台Bolt將採用輝達Alpamayo自動駕駛軟體，首先應用於搭載Hyperion平台的Lucid未來車款。雙方也將針對歐洲道路環境調整軟體，未來擴大應用至其他車廠。

根據規劃，Bolt預計2027年在西班牙馬德里展開實際道路數據蒐集，用於自駕系統開發與安全驗證，相關計畫仍須取得監管機關批准。德國則被列為未來優先部署市場，目前尚未公布正式商業營運時間。

Bolt另提出長期目標，希望2035年前在歐洲及更廣泛的聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）區域部署10萬輛自動駕駛車輛。

除了Bolt，德國福斯商用車（VolkswagenCommercial Vehicles）也在柏林GTC展示採用輝達Hyperion平台的ID. Buzz AD自駕車，可支援未來自駕計程車及商業運輸服務。

德國賓士（Mercedes-Benz）也擴大與輝達合作，共同推進第3級及第4級自動駕駛技術研發。雙方開發的MB.DRIVE ASSIST PRO屬第2級駕駛輔助系統，可協助駕駛在城市道路轉向、煞車及應對交通狀況，但駕駛仍須全程注意路況。

根據日前賓士公布的計畫，這套系統預計今年底先在德國斯圖加特及慕尼黑開放部分符合條件的賓士車主試用，2027年上半年在德國開放訂購。

第4級自動駕駛是指車輛在特定道路或環境下，可自行完成駕駛任務，無須人類持續監控，但要投入商業營運，仍須通過安全測試與法規審查。

為協助車廠驗證自駕系統安全性，輝達也推出HalosSAFE安全驗證架構，結合電腦模擬、道路測試及車隊監控，評估車輛在不同交通情境下的表現，並建立可供查核的安全測試紀錄。