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不只靠AI汽車工業需求也撐腰！德儀財測雙優替晶片業打氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德儀是全球最大基礎晶片製造商，堪稱半導體業景氣風向球，路透
德儀是全球最大基礎晶片製造商，堪稱半導體業景氣風向球，路透

德州儀器（Texas Instruments）受惠汽車和工業需求，本季營收和獲利展望雙雙優於預期，為近日受AI泡沫疑慮拖累的半導體市場提振信心。

德儀周三表示，截至12月的這一季，營收預估為58億至63億美元，高於彭博彙整分析師平均預估的57.3億美元；每股盈餘預估為2.45至2.79美元，也優於華爾街預估的2.26美元。

德儀第3季營收成長28%至60.6億美元，高於分析師平均預估的59.3億美元，每股盈餘為2.62美元。

德儀說，工業、汽車和資料中心業務都出現廣泛成長。客戶分布多元，並非全都仰賴AI基礎設施建設，讓該公司受益。

德儀周三在紐約股價收284.65美元，今年來大漲64%，盤後變動不大。

執行長伊蘭（Haviv Ilan）說，德儀計劃擴充產能，以因應訂單增加。2026年新廠和設備支出，可能接近20億至30億美元預算區間的上緣。不過，晶片製造設備需求旺盛，交貨須等候，限制了增產速度。

伊蘭在財報公布後的分析師電話會議上說，資料中心事業營收成長95%，目前約占總營收13%。

德儀是全球最大基礎晶片製造商。這類零組件採用較成熟的製程，卻是太空設備到家用電子產品不可或缺的一環。汽車和工業是該公司兩大市場，因此財報也被視為觀察整體經濟需求的指標。

德儀雖不生產AI資料中心負責運算的大型數位晶片，但旗下電源管理晶片和其他零組件，在伺服器和網通設備中扮演重要角色，讓該公司愈來愈受惠於AI基礎設施大舉擴張。

類比晶片和嵌入式處理器用於將實際環境中的輸入轉成電子訊號，應用遍及各種裝置，通常只要有電源開關，就可能用到。資料中心設備也需要這類晶片，例如調節供給高階處理器的電力。

晶片 德儀 華爾街

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