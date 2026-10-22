Meta財報／重磅宣布發行C類新股 上調資本支出 AI代理狂吸千萬用戶

社群媒體巨擘Meta公布上季營收年增26%，本季財測也高於市場預期，並表明旗下消費者AI代理應用程式Muse強勁成長，消息帶動盤後股價一度勁揚逾3%。Meta同時宣布調高資本支出展望、計劃推出新一類無投票權的股票，以協助為成本高昂的AI擴張計畫籌措資金。

Meta周三（21日）表示，2026年資本支出將達1,350億至1,450億美元，將原估的區間下限從1,300億美元調高。

將發行無投票權新股 助籌資、留才與併購

至於新類別股票，Meta表示，將於2027年1月發行新一類無投票權的C類普通股，透過配股方式配發給現有股東。股東每持有一股原有股票，就會獲得一股新股，實質上相當於將股票一拆二，也不會影響執行長祖克柏的投票控制權。

這類新股也將成為Meta進一步擴張的工具，未來將運用這類股票籌募資金、支付員工薪酬，以及進行潛在併購。

此舉顯示，Meta有信心AI投資終將開花結果。執行長祖克柏在財報聲明中表示：「我們的投資正產生回報，核心業務表現強勁，而且各個領域的發展都在加快。」

財報、財測皆優於預期 但自由現金流首度轉負

祖克柏力讚Meta新推出的Muse AI代理取得成功，推出約一個半月以來，美國與加拿大已有超過1,000萬人建立帳戶，且用戶成長趨勢依然強勁。他預期，Muse未來將服務「數十億人」，這些用戶可能帶來比一般用戶更高的營收。

展望第4季，Meta預估營收730億至760億美元。彭博訪調的分析師平均預估為736億美元。

回顧上季財報，Meta第3季營收年增26%至646億美元，高於市場預估的633億美元；每股盈餘3.83美元，也優於市場預估的3.57美元。

不過，Meta上市以來，自由現金流首度轉為負值，第3季為負21.2億美元，相較下，去年為正106.3億美元，但實際下滑幅度仍小於分析師原估的負94億美元。

Meta股價周三盤後一度上漲逾3%，今年來截至收盤上漲約6%。

投資人過去曾多次對祖克柏的大規模支出計畫抱持疑慮。祖克柏希望藉此將Meta轉型為AI公司，但投資人一再要求他提出短期投資回報。

AI代理Muse強勁成長 用戶突破千萬人

今年9月，Meta推出全新的個人助理AI代理Muse後，投資人的反應轉趨正面。這款應用程式除了免費外，也提供每月20美元及100美元的訂閱方案，下載次數已超過1,000萬次。Muse推出後的一個月內，Meta股價上漲近20%。

投資人看好Meta將Muse商業化的潛力。Truist Securities一項估計指出，Muse到2030年可能為Meta額外增加285億美元營收。

祖克柏在分析師會議上表示，目前約有25%的Muse帳號用戶「在任何一天都會使用這款服務」，其中最受歡迎用途是購物。

祖克柏說，Muse對大多數用戶而言應維持免費，Meta則可透過以下方式獲利：向企業收取交易手續費、向重度使用者及希望使用最先進模型的客戶提供訂閱服務，以及向在工作中依賴Muse的企業銷售付費工具。

他補充說：「如果運算效率在未來幾年持續快速提升，而我們認為這種情況極有可能發生，那麼Muse在多年期的時間尺度上，將會是一項高度獲利的業務。」

Meta也宣布開闢新的業務線，專門向企業客戶銷售AI工具。

祖克柏表示，公司的目標是打造「大規模Muse網絡」，讓數十億個Muse代理彼此協作，協助個人與企業完成更多工作。

Meta旗下擁有Instagram、Facebook及WhatsApp，目前營收仍主要來自廣告業務。