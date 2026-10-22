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特斯拉上季獲利過關 Optimus還得等 下修資本支出添疑慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉全年資本支出預估從今年初逾250億美元下修至約200億美元。法新社
特斯拉全年資本支出預估從今年初逾250億美元下修至約200億美元。法新社

特斯拉Tesla）第3季獲利優於預期，但下修全年資本支出至200億美元，引發市場對AI和機器人轉型進度的疑慮。馬斯克也說，人形機器人Optimus的供應鏈、訓練和設計問題，可能要到2027年底才能解決。

特斯拉周三表示，第3季調整後淨利較去年同期減少4%至17億美元，略高於華爾街預估的16億美元；調整後每股盈餘為0.48美元，優於預估的0.44美元。營收約280.5億美元，和去年同期大致持平，略低於預期。

該公司全年資本支出預估從今年初逾250億美元下修至約200億美元，第3季資本支出為47.3億美元，雖比去年同期增加逾一倍，卻遠低於彭博彙整分析師平均預估的79.5億美元，也比上一季少約10億美元。

特斯拉盤後股價震盪，一度下跌2.4%。

支出下修，轉型進度受關注

特斯拉轉向AI、機器人和自動駕駛，需要龐大投資。資本支出低於預期，雖有助短期現金流量，卻也讓分析師擔心，新產品擴產進度可能落後。

Karobaar Capital投資長庫希德（Haris Khurshid）說：「資本支出降低，只有在不犧牲未來成長的情況下，才算好事。」他說，特斯拉未來價值有很大部分取決於無人計程車和Optimus，因此須釐清，支出只是挪到其他季度，還是擴產比預期更慢。

財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）在電話會議上說，隨著特斯拉投資無人計程車車隊、擴大Optimus和太陽能產品生產，資本支出仍將增加。該公司也正改善運算基礎設施，並興建半導體廠。

馬斯克說，Optimus面臨供應鏈和設計調整等挑戰，也需要更多訓練資料，機械手的設計仍有問題。他預期，可能須到2027年底才能逐一解決，約一年後才能向客戶交貨。特斯拉目前尚未售出Optimus。

Terafab長期投入逾千億美元 合併案未添細節

龐大的投資需求，也加深市場對特斯拉和SpaceX合併的猜測。

馬斯克周二在SpaceX財報電話會議上證實，兩家公司已各自成立特別委員會，探討可能的合併案，但尚未達成協議。他說，自己不能參加談判，但支持合併；交易仍須獲特斯拉大多數股東支持，也可能無法成行。

特斯拉周三的財報資料和電話會議並未進一步說明合併構想。

若獲股東和主管機關批准，合併將加快特斯拉從汽車轉向機器人和AI，也可能強化馬斯克對特斯拉的控制。

兩家公司今年已宣布合作，在德州奧斯汀興建Terafab，生產供自動駕駛車輛、機器人和太空AI資料中心使用的晶片。馬斯克周三說，光是設備就須投入「數百億美元」，長期總成本將超過1,000億美元，由特斯拉和SpaceX共同負擔。特斯拉目標在明年5月或6月生產第一顆測試晶片。

兩家公司的合作也延伸至汽車。特斯拉上周展示Roadster跑車，利用SpaceX開發的冷氣體推進器，進行跳躍和空中後翻等特技。不過，這款小眾產品預料不會明顯影響特斯拉業績。

汽車銷售仍弱 FSD訂閱增加

特斯拉第3季交車486,532輛，優於分析師預期，但仍低於去年同期的497,099輛，年減約2%。歐洲受汽油漲價帶動的需求，未能抵銷川普政府取消美國電動車獎勵措施的影響，比亞迪等中國大陸車廠的競爭也持續加劇。

特斯拉1月停產Model X和Model S後，目前主要車款剩下Model Y、Model 3和Cybertruck。該公司說，季底乘用車待交訂單量升至四年最高，電池供應則限制交車。特斯拉已取得300億美元新貸款和信用額度，支應成長。

按月付費使用FSD輔助駕駛軟體的用戶持續增加。特斯拉說，第3季北美新交付車輛中，逾75%包含FSD訂閱；這軟體上季另獲四個歐洲國家批准。

無人計程車業務則仍在逐步擴張。特斯拉9月推出雙座Cybercab，已納入奧斯汀車隊，並預計下月在達拉斯推出服務。主管說，年底前可能向客戶出售少量Cybercab，但主要仍將由特斯拉持有，用於載客服務。

特斯拉本周公布的股東會文件另顯示，馬斯克尚未達成新一兆美元薪酬方案的任何里程碑。他須先將特斯拉市值推升至2兆美元，並達成其他財務或銷售目標，才能取得第一批股票獎酬。

特斯拉 資本支出 Tesla

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