今晨國際頭條一次看／AI揪PHP重大資安漏洞 美撤沙國外交人員

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

AI揪出PHP重大漏洞 全球最多7成網站恐受威脅

AI Just Found a Bug That Puts up to 70% of the World’s Websites at Risk

摘要

研究人員利用AI發現PHP重大安全漏洞PHP2Shell。PHP支撐全球最多7成網站，漏洞可讓駭客在未修補伺服器執行未授權程式、竊取資料或攻擊訪客；消息外洩後，開發團隊提前釋出緊急修補程式。

為何重要

AI同時提升找漏洞與攻擊效率；PHP使用範圍極廣，修補速度直接牽動政府、企業與民眾網站安全。

華盛頓郵報

五角大廈擬擴建祕密間諜網 鎖定中國經濟情報

Pentagon looks to build a deep-cover spy program to confront China

摘要

華郵引述6名知情人士稱，五角大廈正規畫新一代「非官方掩護」情報員計畫，讓美方人員偽裝成商界或其他私人部門人士，蒐集中國等競爭對手的經濟情報，作為經濟戰隱密工具。計畫仍在籌備、尚未運作，國防部否認相關說法。

為何重要

若計畫成形，美國對中競爭將從關稅、出口管制延伸到更積極的人力情報與經濟戰，也可能引發法律與監督爭議。

金融時報

貝森特淡化AI系統性風險 稱熱潮不像網路泡沫

Scott Bessent shrugs off ‘systemic’ AI risks at closed-door investor conference

摘要

美國財政部長貝森特在紐約一場不對媒體開放的投資人會議上表示，他不認為AI熱潮構成「系統性問題」，也不認為與網路泡沫相似；他看好AI長期經濟效益，但批評AI與資料中心企業未能清楚向外界說明投資與效益。

為何重要

財長對AI是否形成金融系統風險的判斷，會影響市場對泡沫、監管與政策反應的預期。

衛報

馬克宏斥川普等人評論法國動亂「愚蠢」 指散播錯誤資訊

Macron accuses Trump and other foreign leaders of ‘stupid comments’ about France unrest

摘要

法國總統馬克宏指美國總統川普等外國領袖為政治利益利用法國街頭動亂，批評他們散播「令人無法接受且愚蠢」的說法。他並駁斥移民與伊斯蘭主義者主導暴力的說法，指出AI生成假圖助長錯誤資訊；法國週末前將再面臨新一波示威。

為何重要

法國動亂正外溢成跨國政治攻防，並推高公債殖利率；移民敘事與AI假訊息也成為選舉前的爭戰工具。

路透

葉門青年運動攻擊升高 美國下令部分駐沙國人員撤離

US orders diplomats to depart Saudi Arabia amid Houthi strikes

摘要

美國國務院因葉門叛軍青年運動近期攻擊沙烏地阿拉伯民用設施，下令駐沙國非必要外交人員與家屬撤離。官員並稱，華府準備讓其他波斯灣國家使團的眷屬離開；近期攻擊已造成達曼機場1死8傷、沙國油田2人死亡。

為何重要

撤離命令顯示葉門戰事正進一步外溢，威脅沙國民航與能源設施，也提高區域安全與能源供應風險。

美聯社

美最高法院擋川普跨性別受刑人醫療限制 政策暫不上路

Supreme Court rebuffs Trump administration restrictions on medical care for transgender inmates

摘要

美國最高法院拒絕讓川普政府立即實施對跨性別受刑人的新醫療限制，維持下級法院的阻擋。新政策原擬停止相關手術、逐步停用荷爾蒙並取消部分生活安排；法院資料顯示，2025年約600名聯邦受刑人接受荷爾蒙治療。

為何重要

保守派占多數的最高法院這次未讓政策先上路，顯示川普政府縮減跨性別權益的行動仍面臨司法界線。

（本文與AI協作）