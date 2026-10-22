快訊

強颱薔琵駭人影像曝 鄭明典發現共伴雲帶：對流減弱、強度振盪走低

全球七成網站爆重大安全漏洞！AI協助發現 部分網站緊急下線

薔琵進逼有颱風假？氣象署最新風雨預測 明天白天7縣市達標

聽新聞
0:00 / 0:00

今晨國際頭條一次看／AI揪PHP重大資安漏洞 美撤沙國外交人員

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
研究人員利用AI發現PHP重大安全漏洞PHP2Shell。PHP支撐全球最多7成網站，漏洞可讓駭客在未修補伺服器執行未授權程式、竊取資料或攻擊訪客。歐新社
研究人員利用AI發現PHP重大安全漏洞PHP2Shell。PHP支撐全球最多7成網站，漏洞可讓駭客在未修補伺服器執行未授權程式、竊取資料或攻擊訪客。歐新社

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

AI揪出PHP重大漏洞 全球最多7成網站恐受威脅

AI Just Found a Bug That Puts up to 70% of the World’s Websites at Risk

摘要

研究人員利用AI發現PHP重大安全漏洞PHP2Shell。PHP支撐全球最多7成網站，漏洞可讓駭客在未修補伺服器執行未授權程式、竊取資料或攻擊訪客；消息外洩後，開發團隊提前釋出緊急修補程式。

為何重要

AI同時提升找漏洞與攻擊效率；PHP使用範圍極廣，修補速度直接牽動政府、企業與民眾網站安全。

華盛頓郵報

五角大廈擬擴建祕密間諜網 鎖定中國經濟情報

Pentagon looks to build a deep-cover spy program to confront China

摘要

華郵引述6名知情人士稱，五角大廈正規畫新一代「非官方掩護」情報員計畫，讓美方人員偽裝成商界或其他私人部門人士，蒐集中國等競爭對手的經濟情報，作為經濟戰隱密工具。計畫仍在籌備、尚未運作，國防部否認相關說法。

為何重要

若計畫成形，美國對中競爭將從關稅、出口管制延伸到更積極的人力情報與經濟戰，也可能引發法律與監督爭議。

金融時報

貝森特淡化AI系統性風險 稱熱潮不像網路泡沫

Scott Bessent shrugs off ‘systemic’ AI risks at closed-door investor conference

摘要

美國財政部長貝森特在紐約一場不對媒體開放的投資人會議上表示，他不認為AI熱潮構成「系統性問題」，也不認為與網路泡沫相似；他看好AI長期經濟效益，但批評AI與資料中心企業未能清楚向外界說明投資與效益。

為何重要

財長對AI是否形成金融系統風險的判斷，會影響市場對泡沫、監管與政策反應的預期。

衛報

馬克宏斥川普等人評論法國動亂「愚蠢」 指散播錯誤資訊

Macron accuses Trump and other foreign leaders of ‘stupid comments’ about France unrest

摘要

法國總統馬克宏指美國總統川普等外國領袖為政治利益利用法國街頭動亂，批評他們散播「令人無法接受且愚蠢」的說法。他並駁斥移民與伊斯蘭主義者主導暴力的說法，指出AI生成假圖助長錯誤資訊；法國週末前將再面臨新一波示威。

為何重要

法國動亂正外溢成跨國政治攻防，並推高公債殖利率；移民敘事與AI假訊息也成為選舉前的爭戰工具。

路透

葉門青年運動攻擊升高 美國下令部分駐沙國人員撤離

US orders diplomats to depart Saudi Arabia amid Houthi strikes

摘要

美國國務院因葉門叛軍青年運動近期攻擊沙烏地阿拉伯民用設施，下令駐沙國非必要外交人員與家屬撤離。官員並稱，華府準備讓其他波斯灣國家使團的眷屬離開；近期攻擊已造成達曼機場1死8傷、沙國油田2人死亡。

為何重要

撤離命令顯示葉門戰事正進一步外溢，威脅沙國民航與能源設施，也提高區域安全與能源供應風險。

美聯社

美最高法院擋川普跨性別受刑人醫療限制 政策暫不上路

Supreme Court rebuffs Trump administration restrictions on medical care for transgender inmates

摘要

美國最高法院拒絕讓川普政府立即實施對跨性別受刑人的新醫療限制，維持下級法院的阻擋。新政策原擬停止相關手術、逐步停用荷爾蒙並取消部分生活安排；法院資料顯示，2025年約600名聯邦受刑人接受荷爾蒙治療。

為何重要

保守派占多數的最高法院這次未讓政策先上路，顯示川普政府縮減跨性別權益的行動仍面臨司法界線。

（本文與AI協作）

資安 華爾街日報 華盛頓郵報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今晨國際頭條一次看／美烏情報共享恢復 星鏈限速掀波

全球七成網站爆重大安全漏洞！AI協助發現 部分網站緊急下線

PHP釋出緊急安全更新 資安署籲機關及企業儘速完成修補

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

相關新聞

全球七成網站爆重大安全漏洞！AI協助發現 部分網站緊急下線

華爾街日報21日報導，支撐全球多達70%網站運作的PHP技術開發者當天披露一項重大安全漏洞。安全研究人員利用AI發現這項漏洞，駭客可能藉此控制任何執行PHP軟體的系統，進而竊取資訊，或對造訪遭入侵網站的使用者發動網路攻擊。

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

美國股市周三收高，SpaceX財報和美超微（Super Micro Computer）的樂觀展望，緩和市場對AI投資報酬的疑慮，帶動那斯達克指數上漲逾1%、費城半導體指數上漲2%。Meta和特斯拉盤後公布財報，股價續漲，但CoreWeave仍收黑，顯示投資人對高負債AI業者的戒心尚未消除。

輝達GTC大戲登場 黃仁勳：現正處於新工業革命開端 所有人獲利能力將提升

輝達GTC柏林大會昨（21）日登場，執行長黃仁勳在專題演講中表示，現在正處於「新的工業革命開端」，輝達的產品與設備從送達、安裝到產出詞元（Token）的時間，已經從過去的四到五個月，縮短至一個月左右，透過這樣的精進，「所有人的獲利能力將提升」。

Netflix財報財測 烏雲籠罩…加劇投資人對未來成長疑慮

Netflix上季營收成長為三年來最疲軟，並預測本季營收成長將連續第四季放緩，最新的全年財測也低於分析師預估，進一步加深市場對這家影音串流巨擘的疑慮。

Meta財報／重磅宣布發行C類新股 上調資本支出 AI代理狂吸千萬用戶

社群媒體巨擘Meta公布上季營收年增26%，本季財測也高於市場預期，並表明旗下消費者AI代理應用程式Muse強勁成長，消息帶動盤後股價一度勁揚逾3%。Meta同時宣布調高資本支出展望、計劃推出新一類無投票權的股票，以協助為成本高昂的AI擴張計畫籌措資金。

特斯拉上季獲利過關 Optimus還得等 下修資本支出添疑慮

特斯拉（Tesla）第3季獲利優於預期，但下修全年資本支出至200億美元，引發市場對AI和機器人轉型進度的疑慮。馬斯克也說，人形機器人Optimus的供應鏈、訓練和設計問題，可能要到2027年底才能解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。