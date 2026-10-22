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台積電ADR上漲1.6%三連漲 台指期上漲469點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲1.6%，收在431.89美元，較台北交易溢價15.7%。

台指期夜盤收盤上漲469點至47482點，漲幅1%。台灣加權股價指數周三上漲594.84點，收在46,887.77點。台積電（2330）漲0.6%收在2,420元。

美國股市周三收高，SpaceX財報和美超微（Super Micro Computer）的樂觀展望，緩和市場對AI投資報酬的疑慮，帶動那斯達克指數上漲逾1%、費城半導體指數上漲2%。Meta和特斯拉盤後公布財報，股價續漲，但CoreWeave仍收黑，顯示投資人對高負債AI業者的戒心尚未消除。

道瓊工業指數上漲360.21點，收52,856.09點，漲幅0.7%；標普500指數上漲44.60點，收7,757.17點，漲幅0.6%；那斯達克綜合指數上漲278.04點，收26,702.86點，漲幅1.1%。那斯達克100指數上漲1.1%，費城半導體指數上漲2%。

輝達上漲2.5%。執行長黃仁勳在柏林GTC大會介紹Vera Rubin系統，說微軟雲端業務已開始使用，供應鏈也已具備每周生產數千套系統的能力。他另宣布Vera Rubin DSX Pods，表示這類資料中心可在數天內部署，不必耗費數月。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣元）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（新台幣元）溢價率（%）

台積電 TSM 2,800.98 +1.60 2,420.00 15.74

日月光投控 ASX 687.61 +4.02 684.00 0.53

聯電 UMC 128.54 +0.76 128.00 0.42

中華電 CHT 154.03 -0.19 154.00 0.02

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