美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

美國股市周三收高，SpaceX財報和美超微（Super Micro Computer）的樂觀展望，緩和市場對AI投資報酬的疑慮，帶動那斯達克指數上漲逾1%、費城半導體指數上漲2%。Meta和特斯拉盤後公布財報，股價續漲，但CoreWeave仍收黑，顯示投資人對高負債AI業者的戒心尚未消除。

道瓊工業指數上漲360.21點，收52,856.09點，漲幅0.7%；標普500指數上漲44.60點，收7,757.17點，漲幅0.6%；那斯達克綜合指數上漲278.04點，收26,702.86點，漲幅1.1%。那斯達克100指數上漲1.1%，費城半導體指數上漲2%。

標普500科技類股上漲1.6%，在11大類股中表現最佳；通訊服務類股則下跌1.3%，限制大盤漲幅。

SpaceX財報提振AI股 美超微大漲近一成

SpaceX大漲7.8%，收159.31美元。該公司第3季營收達146億美元，獲利表現優於華爾街預期，AI事業成為助力。除了近日收購AI軟體業者Cursor，SpaceX也向Anthropic、Google等業者提供算力，同時開發自家模型。

馬斯克在財報電話會議上預估，SpaceX到2027年底的年度經常性收入將超過5,000億美元，並說該公司正和特斯拉探討合併。

美超微大漲9.6%，該公司將截至9月30日的一季營收預估從145億至155億美元，上修至185億至195億美元，並預期營收和利潤率優於華爾街預估。樂觀展望也帶動戴爾（Dell）上漲5.3%、慧與科技（HPE）上漲3.7%。

輝達上漲2.5%。執行長黃仁勳在柏林GTC大會介紹Vera Rubin系統，說微軟雲端業務已開始使用，供應鏈也已具備每周生產數千套系統的能力。他另宣布Vera Rubin DSX Pods，表示這類資料中心可在數天內部署，不必耗費數月。

英特爾上漲1.4%，收92.96美元。馬斯克說，由SpaceX、特斯拉和英特爾參加的Terafab AI晶片計畫，預計2028年開始大規模生產。超微（AMD）上漲3.4%、德州儀器上漲2.5%、泰瑞達上漲2.6%，美光上漲2%。

Meta、特斯拉盤後續漲 融資疑慮尚未散去

Meta正常交易時段上漲0.5%，收697.52美元，盤後公布財報後再漲約3%。該公司上修資本支出展望，並宣布計劃新增一類無表決權股票，進一步加碼AI。執行長祖克柏說，投資正在帶來回報，核心業務強勁，各項業務都在加速。

特斯拉正常交易時段上漲3.4%，盤後再漲約1.6%。該公司第3季營收持平，但獲利優於預期，且在大舉投資AI和機器人之際，仍有正的自由現金流量。

華爾街日報另報導，Anthropic的IPO公開說明書草稿顯示，今年上半年營收達163億美元，也為AI業績成長提供支持。

不過，CoreWeave周三仍下跌0.5%，本月來跌幅接近三成，市場持續擔心該公司龐大的資料中心建設計畫。

Edward Jones資深全球策略師Angelo Kourkafas說，SpaceX財報和美超微展望舒緩部分AI疑慮，雖還不足以回答投資人對投資報酬的所有問題，卻是良好的開始。

但避險基金大亨葛里芬則認為，投資人「幾乎肯定」正處於AI泡沫之中。貝萊德執行長芬克也警告，資料中心建設若延誤，可能使算力成本居高不下，推升通膨並威脅經濟成長。

電信股和Netflix下跌 公債殖利率走高

SpaceX拓展行動通訊業務的企圖，加深市場對電信業競爭的疑慮。AT&T雖公布優於預期的第3季業績，營收成長5.3%至323億美元，股價仍下跌6.5%；T-Mobile US下跌2.5%，威瑞森下跌2.2%。SpaceX頻譜合作夥伴EchoStar則上漲7.2%。

Netflix第3季獲利雖優於預期，但第4季展望令人失望，也未化解收視成長放緩的疑慮，股價下跌5.3%。Alphabet下跌1.6%。

雅培下跌1.9%，收100.51美元。該公司下修全年銷售成長預估，並計劃在明年底前分拆營養品事業。直覺外科下跌2.3%，儘管財報優於預期，但揭露4.5億美元反壟斷和解支出，並縮小手術量成長預估區間。第一資本上漲2.5%。

股市上漲削弱公債避險吸引力，美國10年期公債殖利率上升2.9個基點至5.145%；30年期上升1.2個基點至5.437%，兩年期上升3.8個基點至4.823%。

美元小幅走強。紐約西德州原油期貨下跌0.67美元，跌幅0.7%，收每桶97.15美元；12月布蘭特原油期貨上漲0.03美元，收108.82美元。黃金期貨上漲8.10美元，漲幅0.2%，收每英兩4,130.50美元。

油價結算後仍有波動。美國國務院因葉門青年運動組織對沙烏地阿拉伯的威脅升高，下令非必要人員和眷屬撤離沙國。