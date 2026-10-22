SpaceX及超微財報提振信心 美股收紅

輝達GTC柏林大會昨（21）日登場，執行長黃仁勳在專題演講中表示，現在正處於「新的工業革命開端」，輝達的產品與設備從送達、安裝到產出詞元（Token）的時間，已經從過去的四到五個月，縮短至一個月左右，透過這樣的精進，「所有人的獲利能力將提升」。

2026-10-22 01:53