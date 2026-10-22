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SpaceX及超微財報提振信心 美股收紅
太空探索科技公司（SpaceX）及美超微（Super Micro Computer）公布季度財報，提振投資人對人工智慧（AI）相關股票的信心，美股主要指數今天收紅。
道瓊工業指數揚升360.21點或0.69%，收52856.09點。
標普500指數上漲44.60點或0.58%，收7757.17點。
那斯達克指數上揚278.04點或1.05%，收26702.86點。
費城半導體指數揚升221.74點或1.97%，收11505.56點。
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