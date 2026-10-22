PHP爆重大資安漏洞 歐洲多地政府網站緊急下線防駭

受到廣泛使用的程式語言PHP被揭露存在重大安全漏洞後，網站營運者急忙採取保護措施，歐洲等地政府網站今天紛紛離線。據統計，大約75%可辨識使用何種程式語言的網站都是使用PHP。

目前PHP開發者已發布修補漏洞的更新版。日本首相高市早苗稍早在社群媒體發文，呼籲大家緊急採取行動，盡快套用修補程式。

路透社報導，PHP程式語言的開發者昨天表示，已發現兩個重大漏洞，並呼籲使用者在修正版發布後，盡速更新網站。

格林威治標準時間21日13時45分（台灣時間21時45分）左右，開發者表示，已推出修正這些漏洞的新版本。

然而，由於有消息稱駭客正利用這些漏洞入侵網站，荷蘭與芬蘭的政府機關等單位在修正版發布前，就已基於預防考量，讓網站下線。

網際網路有一大部分是靠PHP支撐，因此各界擔憂，大量網站可能面臨攻擊風險。

網路安全公司Huntress在部落格文章中表示：「PHP無所不在。它默默支撐WordPress、Drupal、Joomla、Magento等系統、共享主機平台、控制面板，以及許多根本不會標示底層使用PHP的軟體。」

網路與雲端安全公司Cloudflare技術長柯奈特（DaneKnecht）表示，相關攻擊已開始出現，Cloudflare正在更新防火牆規則，作為權宜措施。

歐洲、澳洲、日本、英國的資安機關已呼籲PHP使用者立即更新，或在套用修補程式前先將網站下線。

日相高市早苗也在社群平台X發文呼籲，應確認對外公開的網站是否使用PHP，並應做好準備，以便在發布修補程式後，盡速套用更新。

貼文中亦提到，如果難以迅速套用修補程式，暫時關閉網站等措施，也可視為降低風險的有效方法之一。

法新社報導，美國國家安全局（NSA）也呼籲各機構，如無法立即修復漏洞，應將網站下線。

PHP是一種用來運作網站的程式語言。當訪客載入網頁時，執行PHP的伺服器會組合網頁內容，並傳送至瀏覽器。PHP是免費的開放原始碼軟體，由志工維護。

PHP也是網路上使用最廣泛的軟體之一。根據網路技術追蹤機構W3Techs，在能夠辨識所使用程式語言的網站中，大約75%使用PHP。