南韓今年發表的AI 近半基於這一國的模型…

最新研究顯示，今年南韓開發商發表的人工智慧（AI）模型中，有近半數是基於中國大陸技術，其中絕大多數來自阿里巴巴旗下的通義千問（Qwen），引發外界質疑南韓自主研發AI模型的努力，以及擔憂資料外洩與對低成本模型的依賴。

這份由南韓智庫Rockbridge Network最近發布的報告，透過開發商活動、應用程式使用和企業調查，分析中國AI在南韓的應用情況。該報告指出，今年1至8月間，南韓相關帳號在全球模式共享平台Hugging Face上發布的1,845個AI模式衍生模式中，49.3%基於中國基礎模式，美國模型占35.9%，南韓模型僅占14.9%。

中國模型在南韓的市占率正迅速攀升，從2023年的1.2%，到去年已達22%。同期美國模型的市占率則從79.5%一路走下坡。光是Qwen一款就推出了864個衍生模型，占今年總數的46.8%，遠超Google的Gemma（14.7%）和Meta的Llama（13.8%）。

在南韓自主研發的模型中，LG AI Research的Exaone以171款衍生模型位列第四，占總數約9.3%；緊隨其後的是Kakao的Kanana，以49款衍生產品位列第六，占總數的2.7%。源自南韓本地基礎模式的總占比僅14.9%，不到阿里巴巴Qwen的三分之一。

這項發現引發了對南韓政府支持自主AI計畫的質疑。首爾當局已資助此計畫約2,000億韓元（約1.51億美元），目的在於開發本土AI模型，以取代外國模型。

一些南韓AI服務大量使用中國模型，尤其是對營運成本要求較高的服務。 一家南韓AI新創公司的負責人說：「我們主要在用戶流量高的服務中，使用Qwen和DeepSeek等中國模型。」報告並指出，Qwen的吸引力不僅在於價格，它還擁有廣泛的模型規模、支援119種語言，並且提供現成的開發工具，以利用戶加以客製化。

但安全問題依然令人擔憂，在102家受訪的中小企業中，80.2%表示擔心資料洩露，只有31.3%擔心模型的效能和品質。報告還警告，過度依賴單一模型可能會使開發商面臨風險，因為一旦模型供應商更改授權條款或停止發布新版本，開發商將難以因應。