美商務部長直言晶片全在台灣製造 川普：擴大先進半導體生產

美國總統川普20日宣布，五角大廈將投資15億美元，擴大北卡羅來納州的先進半導體生產，進一步推動晶片製造回流美國。美國商務部長盧特尼克並直接點名台灣，稱目前半導體晶片全都在台灣製造，但「距離美國實在太遠了」，因此川普正積極將半導體製造業帶回美國。

期中選舉投票日進入倒數兩周，川普20日在北卡羅來納州格林維爾（Greenville）舉行的造勢活動上宣布：「戰爭部將投資15億美元，就在北卡羅來納州生產尖端半導體晶片。」這項投資也是川普政府推動製造業回流美國的最新舉措。

川普並邀請商務部長盧特尼克上台，向現場支持者說明相關計畫。盧特尼克表示：「總統的一項根本目標，是把半導體製造業帶回美國。這些晶片全都是在台灣製造的，對吧？而台灣對美國來說實在太遠了，所以他要把晶片製造帶回美國。」

不過，盧特尼克並未透露太多投資細節，僅表示矽比科的新工廠將專注於石英製造。他強調，石英基本上是半導體製造的基礎，而這座工廠就將設在北卡。

為拯救選情，川普近來已多次在造勢活動上宣布大型投資計畫，包括台灣將投資44億美元參與阿拉斯加天然氣管線計畫，以及南韓將投資2,000億美元於美國能源基礎設施等。

對於川普日前表示，美國短期內將掌握全球50%的晶片產能。經濟部長龔明鑫昨（21）日受訪時表示，不曉得他是何計算，以台積電全球產能來看，至2035年台灣占比大概仍會有七至八成。

龔明鑫昨日出席立法院經濟委員會專題報告，除晶片議題，外界亦關注台灣投資阿拉斯加天然氣開發案及採購案。他表示，中油天然氣採購通常是「明年採購、今年編預算」，而阿拉斯加天然氣採購最快要等到2032年，中油若要編列預算，也是2031年才會編，待採購案確認後，屆時也一定會讓立法院知道。

目前民調顯示，在愛阿華、堪薩斯、俄亥俄和德州（Texas）等川普過去三次總統大選都輕鬆拿下的州，這次參議員選情均呈現膠著，民主黨甚至可能勝出；民主黨也被看好拿下北卡和喬治亞州的參議員席次。

川普顯然毫不避諱會落入「政策買票」的口實。他本周稍早在堪薩斯州的造勢活動上宣布，政府將提供農民80億美元紓困方案，以因應柴油與肥料價格高漲。過去全球有三分之一肥料經荷莫茲海峽運輸供應，但今年受到美伊戰爭影響，導致肥料價格飆升，也令準備迎接收成期的美國農民壓力倍增。

本月初，川普當局宣布將向2,000多萬名投保聯邦醫療保險（Medicare）者發放90美元，以減輕他們的負擔。甚至早在9月時他就承諾，若共和黨能保住國會控制權，政府將利用「關稅收入」作為資金，向每位美國成年公民發放5,000美元。