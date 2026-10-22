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AI助攻 日韓出口大躍進

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本出口成長
日本出口成長

在半導體和人工智慧（AI）相關產品持續強勁的需求帶動下，日本9月出口和南韓10月中上旬出口都展現強勁成長；在歐洲需求增長下，日本汽車出口也大幅增長。

財務省21日報告顯示，日本9月出口年增16.7%，為連續第13個月增長，雖然增幅低於市場預期的21.3%；進口則年增18.9%，增幅低於預期的20.4%；貿易逆差縮小至5,366億日圓（33.9億美元），低於前月的1.1兆日圓。

全球AI投資持續支撐日本的半導體和相關設備出口，其中包括南韓晶片製造商的投資，提振日本晶片製造工具需求；半導體和相關設備出口分別增長49.4%和43.9%。汽車出口也大增15.1%，尤其對歐洲出口，因經濟復甦幫助提振需求。

大和總研經濟學家秋元虹輝表示，「AI需求應會繼續支撐日本出口，但來自中東的下行風險依然存在，持續的衝突可能透過居高不下的能源價格，拖累全球需求」。

日本正透過培養替代來源來降低對中東石油的依賴。日本9月向美國進口的原油總金額躍增820%，中東進口則只增長1.5%；若從進口量來看，中東進口原油則減少30%。

南韓關稅廳21日數據顯示，10月頭20天出口年增105.4%至616億美元，金額創下歷來同期最高；進口則增長42.8%至471億美元，貿易順差為145億美元。

半導體依然擔任南韓出口的主要成長引擎，晶片出口比去年同期增長222.5%至275億美元；石油產品出口也增長68.3%，汽車出口則增長近41%。

日韓 日圓 日本 AI

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