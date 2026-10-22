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美銀剖析白宮盤算 Fed升息加重政府還債負擔

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

白宮為何一再催促聯準會（Fed）降息？因為利率上升將大幅推高山姆大叔償債成本。美銀（BofA）分析師估算，Fed每升息1個百分點，聯邦政府償債利息負擔就增加950億美元。

美國總統川普不斷敦促Fed降利率，理由是利率水準太高，使潛在購屋者望而卻步，因為房貸利率大致隨美國長天期公債殖利率起舞。利率若是下滑，政府舉債成本也將隨之降低。美國財政部最近揭露，在2026年財政年度，40兆美元的國債償息成本，超過2兆美元。

穆迪首席經濟學家詹迪也警告，全球投資人正關注美國支出習慣，且正要求更高的殖利率作為持有美國公債的風險溢酬。他指出，今年來，美國10年期公債殖利率已躍升約1個百分點，升幅在大型經濟體中名列前茅；債負愈重的國家，升幅愈大。

詹迪寫道：「惡性循環可能扎根，利率升高增加利息支付和債務負荷，進而把利率推得更高。」

當前的財政情況，對Fed利率決策更敏感，這意味著每一次Fed宣布會議決策，受影響的不只是消費者信貸成本。對美國財政部而言，殖利率若久久居高不下，也將導致美債標售規模擴大、更密集發債，以填補財政赤字缺口。對Fed而言，這也凸顯出利率決策的政治經濟權衡：降息可減輕政府的資產負債表壓力，但同時也會升高通膨風險。

Fed 升息 國債

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