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Tiffany銀座大樓降價求售

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

精品珠寶品牌Tiffany位於東京銀座的亞洲最大旗艦店，近期傳出所在的大樓正在求售，但幾個月過去了仍找不到買家，如今傳出業者不惜降價三分之一以刺激買氣，反映出在利率上升和通膨背景下，日本商用不動產市場正在降溫。

彭博引述知情人士報導，這座大樓的業主黑澤集團，原先開價1,200億日圓（7.6億美元），但數個月來一直苦尋買家，如今願意接受最低報價800億日圓。

據彭博看到的銷售文件，Tiffany與這棟大樓簽了25年的固定租約。知情人士表示，在通膨環境下，這份固定租金的長期租約已讓許多潛在買家卻步，因為購買不動產的一大吸引力，就在於能夠調漲房租。

此事也凸顯出日本房市近幾個月景氣逐漸惡化，借貸成本和通膨壓力的上升，壓縮了利潤率，迫使買家變得更精挑細選。

日圓貶值和持續通膨，也提高了對日銀會進一步升息的預期。

日本重返通膨，迫使企業加速處分非核心資產，已帶動日本近年房市的投資熱潮。據CBRE調查，日本整體商用不動產投資今年上半年增長2%，但東京黃金地段的預期投報率卻降至紀錄新低。

Tiffany 大樓 珠寶

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