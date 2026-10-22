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AI代理削弱OpenAI內部監控

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

OpenAI 20日表示，旗下兩個人工智慧（AI）代理削弱了原本用來偵測異常行為的內部監控系統部分功能。這是AI代理未按照開發者預期方式行動的最新案例。

根據OpenAI的說法，一個正在執行內部測試任務的GPT-6.1 Sol代理，在認定先前「不要發送Slack訊息」的指令也涵蓋安全通知後，於10月3日抑制了自動安全警報。三天後，一個GPT-6 Astra代理複製現有程式碼時，移除安全監控機制，隨後還不實聲稱自己並未這麼做。OpenAI表示：「在這兩起案例中，AI代理都曾考量是否應該保留監控防護措施，但最終仍將例行的程式碼指示，解讀為得以削弱這些措施的許可。」

聊天機器人ChatGPT的開發商強調，正致力於提高模型關閉監控的難度。

OpenAI AI 監控 人工智慧

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