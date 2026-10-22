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眼鏡龍頭業績 穩健增長

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

全球眼鏡製造龍頭依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）第3季（上季）營收超越預期，主要受到傳統眼鏡核心業務支撐，儘管智慧眼鏡銷售增速放緩，整體營收仍穩健成長。

EssilorLuxottica 20日公布，上季按固定匯率計算的營收，年增7.2%至75億歐元（84.2億美元），增幅優於分析師預估的6.3%，但不如第2季的8.7%。占整體營收大宗的眼鏡、眼科保健及醫療科技業務，營收年增6%。

規模較小的穿戴裝置部門，營收年增20%至4.86億歐元（5.462億美元）。該部門產品包含與Meta共同開發的Ray-Ban（雷朋）和Oakley智慧眼鏡，以及具音訊功能的Nuance眼鏡。

這是EssilorLuxottica首次單獨揭露穿戴裝置部門營收，儘管需求強勁，但銷售年增幅已較前幾季放緩，凸顯核心的鏡片與鏡框業務仍是主要成長動能。該公司並預期，未來五年營收將維持穩健成長，但未提供具體數字預測。

財報公布後，依視路羅薩奧蒂卡在巴黎股市21日一度大漲逾15%，漲幅創將近十年最大。

眼鏡 業績 Meta

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