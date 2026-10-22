Netflix財報財測 烏雲籠罩…加劇投資人對未來成長疑慮

Netflix上季營收成長為三年來最疲軟，並預測本季營收成長將連續第四季放緩，最新的全年財測也低於分析師預估，進一步加深市場對這家影音串流巨擘的疑慮。

美股20日盤後Netflix公布，第3季淨利比去年同期跳增43.5%至36.6億美元，每股純益為0.87美元，優於市場預估，部分原因是支出時機的比較基期效應。上季營收則年增11.8%至128.7億美元，主因會員、價格及廣告營收增長，符合市場預期，但卻寫三年最低增幅，其中，美加地區營收年增11%到56.3億美元，優於預期，但亞太地區營收成長12%至15.4億美元，略低於預估。

展望本季，營收預測為134億美元，但這代表年比成長率將進一步減緩至11.5%，並預期本季營業利益率為26%，不如市場預測。

全年財測的範圍也縮小，預估營收將成長13%到511億美元，為之前510億-514億美元預估區間的下緣，且不如市場預期，主因今年廣告營收預估約27億美元，比原先預期少3億美元，因為一些廣告產品功能推出的速度比預期稍慢。

Netflix原創劇「魷魚遊戲」2021年上架，曾吸引全球破億用戶收視，在90多國登上排行冠軍，第2季於2024年底推出，聲勢已大不如前，之後就再不見這類話題劇。

全球觀眾收視習慣快速改變，YouTube等免費平台市占率持續提高，又有AI加入，Netflix面臨的挑戰只增不減。

Netflix上周裁員1,000名員工，並撤換內容長，電影部門負責人也將離職，顯示該公司正在調整節目製作策略。

為提升收視與營收，Netflix除了增加運動與Podcast等各式內容，也提供附帶廣告與無廣告等收視服務，但股價在過去一年間，由最高峰下跌近四成。

Netflix在股東信函指出，某些投資者憂心觀眾收視成長率，公司計劃提供更多的娛樂價值，提升技術供應各項服務，並改善獲利情況。