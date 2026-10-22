Terafab拚後年量產晶片

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克表示，艾司摩爾（ASML）及其他主要晶片製造設備供應商，已加速向他旗下的Terafab晶片製造計畫交付設備，還透露Terafab目標2028年下半年量產晶片，凸顯這位億萬富豪正迅速推進他雄心壯志的半導體製造計畫。

馬斯克20日被問到能否證實SpaceX已下訂極紫外光（EUV）微影設備時，回答表示「我們非常感謝ASML及所有其他供應商，正加速設備交付」。

他揭露了自家晶片製造計畫路線圖，雖然目前還在釐清晶片製造流程，但目標是在2027年中產出測試晶片，2028年第3季於Terafab工廠量產晶片。

Terafab是馬斯克為SpaceX與特斯拉規劃的大規模晶片製造計畫，目的是自行生產所需晶片。

馬斯克說，「內部目標是明年大約5或6月，讓第一顆測試晶片具備基本功能。那只是一顆SRAM（靜態隨機存取記憶體）晶片，主要用途是測試整條生產線。」這項工作將在奧斯汀的研究型晶圓廠進行。

他表示，Terafab的「目標是力拚在2028年第3季左右量產」，「這些時程確實相當緊湊，我們也非常感謝ASML及所有其他供應商正在加速設備交付，協助我們達成這樣的結果」。