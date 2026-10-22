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Anthropic半年虧800億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

Anthropic申報的文件顯示，今年上半年淨損超過800億美元，並揭露未來幾年在確保AI運算資源的支出可能上看7,500億美元。

華爾街日報引述Anthropic首次公開發行股票（IPO）公開說明書草案指出，上半年淨損從去年同期的130億美元擴大至超過800億美元，主要是為了用於籌資的融資金融工具價值變動，認列720億美元的會計費用。

Anthropic並透露，未來幾年可能投入多達7,500億美元，以取得更多算力，其中也包括目前仍在洽談中的交易。

Anthropic上半年營收年比狂增超過13倍、達163億美元，約五分之一來自兩家客戶，並預期短期內營收仍將有「相當大一部分」來自「數量有限的客戶」。

Anthropic上半年AI基礎設施支出則翻升近四倍、達近90億美元，未來七至十年須支付約4,500億美元的雲端運算合約費用，包括使用Google、亞馬遜AWS與微軟的運算服務，以及向AI雲端服務商Nscale與Lambda租用輝達晶片。

另外，Anthropic透過與博通達成的交易，租用Google晶片的支出可能達1,600億美元，其他仍在洽談其他運算資源交易可能使承諾支出再增加多達1,500億美元。

Anthropic也列出廣泛風險因素，包括如何防止AI模型造成傷害，以及如何避免因此承擔法律責任。

潛在風險從高階網路攻擊，到失控模型可能進行勒索、甚至客戶基礎較小，都在列舉之中。

Anthropic 華爾街日報 IPO

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