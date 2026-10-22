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SpaceX、特斯拉合併…馬斯克認為是個好主意

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克20日表示，他認為合併他旗下的SpaceX與特斯拉（Tesla），是個「好主意」，且都已成立獨立董事會特別委員會討論相關事宜。路透
馬斯克20日表示，他認為合併他旗下的SpaceX與特斯拉（Tesla），是個「好主意」，且都已成立獨立董事會特別委員會討論相關事宜。路透

馬斯克20日表示，他認為合併他旗下的SpaceX特斯拉Tesla），是個「好主意」，且都已成立獨立董事會特別委員會討論相關事宜；若成真，將成為史上規模最大企業合併案，打造出市值達到約3.5兆美元企業巨擘。

馬斯克被問及SpaceX和特斯拉是否可能合併時，表示他認為兩家公司合併「是個好主意」，他說，若這兩家公司攜手於AI軟體、晶片設計、機器人與太空運算領域合作，將有助發展，「我們幾乎已進入超級智慧的奇異點時代，若能在開發超級智慧軟體、晶片設計、Terafab計畫、機器人、透過Starmind（軌道資料中心）實現大規模運送設備進入軌道、聯網等領域攜手合作，將能獲得許多好處。」

SpaceX營收占比
SpaceX營收占比

他也表示，因為他有利益衝突問題，無法參與特別委員會的討論，並強調特別委員會尚未談妥任何協議條件，也不保證會達成共識，而且任何合併案都必須取得特斯拉逾半數股份支持，不只是獲得參與表決股東的過半支持，坦言「門檻相當高」。

SpaceX市值約2兆美元，特斯拉接近1.5兆美元，合併後總市值將超越亞馬遜，可望成為全球市值第五高企業，僅次於微軟、Alphabet、蘋果及輝達。

聚焦火箭發射的SpaceX和聚焦電動車的特斯拉，業務領域界線日益模糊，整合後不僅能整併業務，也能簡化決策流程，管理團隊在配置資金、工程人才與基礎設施時，將擁有更大自主權，把資源投入最具潛力領域。特斯拉擁有高利潤、能創造現金流的汽車業務，這些現金流可望支撐SpaceX獲利表現，並為資本密集度極高的太空探索與火箭發射計畫提供資金。

特斯拉股東將有機會參與SpaceX快速成長的星鏈（Starlink）衛星與火箭發射服務，以及未來的太空事業，SpaceX投資人則將取得特斯拉電動車、能源儲存、自駕與機器人業務的股權。

不過，SpaceX與特斯拉的最大挑戰，可能是地緣政治與監管問題。SpaceX是美國軍方、情報機構及美國航太總署（NASA）重要承包商，特斯拉則與中國大陸市場有密切連結，合併案可能引發華府與北京的嚴格審查。

批評者也認為，投資人將承擔更廣泛的技術、監管與執行風險，星艦、自駕車、人形機器人、AI資料中心、行動通訊及軌道基礎設施，都是成本高昂、技術難度極高的投資項目，合併兩家公司不會降低這些風險，只是將所有風險集中在同一家企業。此外，由同一個人掌管合併後公司的兩大業務，將引發外界對公司治理的嚴格檢視。

SpaceX 特斯拉 Tesla 馬斯克

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