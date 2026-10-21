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Google前執行長：儘管技術落後美國六個月 但大陸正贏得AI大戰
Google前執行長施密特（Eric Schmidt）表示，儘管中國技術落後美國六個月左右，但北京正在贏得AI競賽，原因是中國模型價格較低、甚至免費提供，將吸引全球大量用戶。
施密特接受挪威主權財富基金執行長坦根（Nicolai Tangen）訪問時表示，中國開源模型價格遠低於美國的閉源模型，這讓美國產品面臨低價競爭的風險。
施密特5月就說，中國最佳模型與美國最優秀系統相比，差距不到六個月；2025年時，中國還落後一到兩年。他形容兩者差異微小，在「奈秒級」（nanoseconds）之間，並警告美國晶片出口限制，未能達成目標。
他認為中國模型的強項在於使用性能較弱的晶片，推動軟體創新、尋找變通之道，舉出DeepSeek為箇中實例。分析師表示，「蒸餾」也是主因，即用較強大的模型來訓練自家系統，藉此抵銷硬體上的不足。
彭博先前報導，施密特持有Anthropic約1%股權，推算Anthropic上市後，他的身價將增加約三分之一至近800億美元（新台幣約2.6兆元）。即使採用Anthropic最近一輪募資時的9,650億美元估值，施密特的身價也將增加近100億美元；他目前身價為575億美元。
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