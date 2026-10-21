聽新聞
0:00 / 0:00
荷莫茲海峽受阻…貨船狂湧巴拿馬運河 貨物通行量創新高
巴拿馬運河（Panama Canal）營運單位昨天告訴法新社，由於中東戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉，巴拿馬運河貨物通行量創下紀錄新高。
據估計，巴拿馬運河承擔全球5%海運貿易量。而當局表示，上個會計年度（自2025年10月起至今年9月底止）一共有將近1萬4000艘船通過巴拿馬運河，貨物通行量達5億2100萬噸。
該運河之前的貨運紀錄為2022會計年度的5億1800萬噸。
運河管理局長德馬羅塔（Ilya Espino de Marotta）指出，荷莫茲海峽航運受阻後，巴拿馬運河的全年船舶通行量「暴增」。而在正常情況下，全球約20%的石油與天然氣會經由荷莫茲海峽運輸。
巴拿馬運河為因應船舶激增，一度將每日通行量從36艘增至41艘，不過由於近期降雨不足引發旱象，本月稍早又被迫降回32艘。
巴拿馬運河的運作仰賴兩座人工湖儲存的淡水，但巴拿馬今年遭遇異常強烈的聖嬰現象（El Nino），湖水水位大降。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。