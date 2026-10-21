美股早盤／SpaceX財報帶旺AI交易 四大指數走高

SpaceX交出亮眼財報，重新點燃市場對人工智慧（AI）交易的熱情，激勵美股21日早盤上揚。投資人也正在消化最新一波企業財報。

道瓊工業指數早盤上漲90點，或0.2%，標普500指數上漲0.3%，那斯達克綜合指數上漲0.5%。費城半導體指數漲1.85%，台積電ADR和輝達各漲1.9%。

SpaceX股價早盤勁揚10%，創8月以來最大漲幅。該公司第3季營收年增161%，馬斯克也表示，SpaceX與特斯拉已成立特別委員會，討論合併事宜。預定稍晚公布財報的特斯拉，股價上漲逾1%。

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）初步財報強勁，上季營收預測上調40億美元，激勵股價早盤大漲14%，也帶動同業戴爾科技（Dell）揚升7%，慧與科技（HPE）上漲逾4%。

投資人持續尋找更多有關AI交易前景的線索。Meta將於21日盤後公布財報，IBM與西南航空（Southwest Airlines）也預定發布上季業績。

其他個股方面，Netflix全年財測低於分析師預估，並下調全年廣告營收預測，股價早盤應聲重挫6.5%。

高盛資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示，本季財報可能為股市提供進一步上漲動能。他說，「AI疑慮、中東緊張局勢及美國期中選舉可能在短期內帶來更多波動，但企業獲利的支撐，加上投資人持股部位及股票估值偏低，應有助股市在年底前走高」。