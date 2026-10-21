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法國10年期公債殖利率突破5% 2002年以來首見

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

法國基準10年期公債殖利率今天突破5%，創下2002年以來新高。在法國陷入預算僵局，又出現街頭暴力抗議的情況下，投資人要求更高報酬率，才願意持有法國公債。

法新社報導，近幾週以來，法國公債殖利率持續攀升，同時國會議員對2027年預算案仍相持不下。該預算案要求削減數以十億計歐元的支出，以縮減目前約占法國國內生產毛額（GDP）120%的龐大債務規模，這是歐元區（eurozone）最高水準之一，遠高於歐盟設定的60%上限。

法國OAT公債同時也是各經濟領域利率的參考依據，意味著企業與家庭的借貸成本可能開始上升。

法國10年期公債殖利率上次達到如此高點，是在網路泡沫金融危機期間。

此外，法國10年期公債殖利率與德國10年期公債殖利率的利差也大幅擴大至接近160個基點，而德國公債被視為歐洲衡量信用度的基準。

這波債券拋售潮讓法國政府的壓力進一步加大。信評機構穆迪（Moody's）23日將決定法國主權信用評等，多數經濟學家預期法國評等將遭下調，屆時政府借貸成本也將隨之上升。

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