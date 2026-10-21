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亞股普遍反彈收漲 科技股回升投資人樂觀看待企業財報

中央社／ 香港21日綜合外電報導
今日韓國綜合股價指數（KOSPI）大漲逾3%。美聯社
今日韓國綜合股價指數（KOSPI）大漲逾3%。美聯社

亞洲股市今天強勢反彈，科技股迎來久違的回升。投資人受到樂觀的企業財報激勵，市場情緒回升，為即將到來的重要財報季增添信心。

法新社報導，在晶片製造商及其他參與人工智慧（AI）建設熱潮的主要企業股價強勁上漲帶動下，首爾與東京股市走高。此前數週，市場因擔憂企業獲利能力與債務融資問題而劇烈震盪。

韓國SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung）股價雙雙大漲，日本的鎧俠（Kioxia）、愛德萬測試（Advantest）及軟銀集團股價也大幅攀升。這些企業的股價自上週初以來都曾遭遇重挫。

這波漲勢源於馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公布上市以來的首次單季獲利，主因是向AI企業出租運算能力的交易，帶動其AI部門營收大幅成長。

SpaceX 7月至9月淨利達44億美元，超出市場預期逾一倍，去年同期則虧損11億美元。SpaceX今年6月以創下世界紀錄的IPO規模上市，營收年增161%，達146億美元。

全球首富馬斯克表示，他支持SpaceX與特斯拉（Tesla）合併，並稱兩家公司合併「是個好主意」。若合併成真，將創下史上最大規模的企業合併案。

馬斯克表示，應股東要求，兩家公司均已設立獨立董事委員會，以評估並研究這項合併提議。

韓國綜合股價指數（KOSPI）大漲逾3%，其中AI基礎設施業者Elice股價更是猛飆近30%，幾乎收復昨天掛牌首日蒙受的巨大跌幅。

東京股市與雪梨、新加坡、威靈頓、雅加達、馬尼拉及台北股市同步上漲。不過，其他市場漲勢難以延續，香港、上海、孟買及曼谷股市則下跌。

亞股 科技股 投資人 SK Hynix 三星電子

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