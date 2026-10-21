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料成印度史上最大上市案 Jio IPO不到兩小時獲足額認購
印度億萬富豪安巴尼旗下的電信公司Jio Platforms今天啟動首次公開募股（IPO）後，不到兩小時便獲得足額認購，讓這宗可能創下印度史上最大規模紀錄的上市案步入正軌。
法新社報導，Jio擁有印度最大的無線電信業者，也是安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實工業（RelianceIndustries）的數位服務事業部門。Jio希望透過這宗今年印度最受矚目的IPO，募資最高32億美元（新台幣1037億元）。
根據孟買證券交易所（BSE）的數據，Jio IPO開放申購後100分鐘內，投資人認購股數便超過此次發行的1億9750萬股，當地媒體更稱這是印度「史上認購速度最快的IPO」。
儘管印度股市今年表現疲軟，但多數分析師仍預期Jio股票下周在孟買上市後將迎來漲勢，掛牌日期可能為10月28日。
Jio的無線電信服務於10年前推出，憑藉大幅折扣打破市場原有格局，迅速從競爭對手巴帝電信（BhartiAirtel）和伏德風（Vodafone）手中搶下客戶。
金融服務公司Motilal Oswal分析師在報告中指出，Jio擁有5億3300萬名用戶，為公司「未來成長奠定穩固基礎」。
但分析師也提醒，Jio「新數位服務的變現能力」，仍有待「大規模的市場驗證」。
這宗籌備長達7年的大型IPO，正值信實工業面臨挑戰之際登場。信實工業是印度上市公司中市值最高的企業，目前獲利仍高度仰賴傳統石油業務。
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