馬來西亞推AI智慧物流 無人駕駛電動貨車亮相

馬來西亞積極推動人工智慧（AI）在智慧物流產業應用，首輛具備L4級高度自動駕駛技術的電動物流車正式亮相，為發展無人駕駛物流運輸邁出重要一步。業者也看好結合台灣AI技術優勢，拓展區域合作機會。

馬來西亞交通部主辦的2026年亞洲交通博覽會（TXA 2026）昨天開幕，聚焦自動駕駛、人工智慧、交通數位化及永續運輸等議題，吸引410家交通運輸、智慧物流與科技業者參與，並舉辦專業論壇。博覽會為期3天。

今年展場焦點之一，是智慧物流業者推出的L4級無人駕駛電動物流車RoboVan，能在特定運行條件及區域內執行高度自動駕駛任務。這款車輛專為貨物運輸設計，車內不需駕駛員或乘客，並由遠端營運中心監控行駛路況。

RoboVan將在雪蘭莪州（Selangor）的智慧城市賽城（Cyberjaya）沿著全長22公里的自動駕駛測試路線，展開為期6個月的道路測試，蒐集行駛里程、運作時數、完成行程次數及系統介入等數據，評估車輛在真實道路環境中的表現。

智慧物流業者鍾子倫（Alan Chong）接受中央社記者採訪表示，RoboVan採用多種感測器辨識行人、移動物體及其他障礙物，並判斷如何避讓。由於馬來西亞道路狀況與行人行為多變，自動駕駛系統必須因應不同交通情境調整，適應當地環境。

他指出，自動駕駛車輛必須事先掌握行人、機車騎士及各類車輛混合行駛的複雜路況，測試初期將避開高度複雜的道路環境，先從車流量較少的時段開始，再逐步擴大應用範圍。

他以住宅區為例表示，車輛上路前須完成必要的圖資建置，充分掌握周邊道路環境，確保行駛測試安全。

談及台馬合作前景，鍾子倫表示，馬來西亞在汽車製造及相關產業已具備成熟的供應鏈，隨著傳統燃油車朝電動車與自動駕駛發展，半導體及AI晶片將扮演日益重要的角色。他看好結合台灣相關技術優勢，擴大無人駕駛物流車應用規模，並拓展區域合作機會。

除了無人駕駛技術，AI也逐步應用於傳統貨車的駕駛安全及車隊營運管理。車隊管理技術業者推出結合AI車載攝影機、衛星定位與數據分析的智慧管理系統，協助物流企業掌握車輛位置、駕駛狀況、燃油消耗及貨物運送情形。

業者謝建文（Ian Cheah）受訪指出，AI攝影機能自動偵測並記錄駕駛疲勞、注意力不集中、使用手機、未繫安全帶及吸菸等行為，相關警示可上傳管理系統，協助改善駕駛習慣，降低人為失誤造成的事故風險。

他表示，減少交通事故不僅有助保障駕駛及其他用路人的安全，也能縮短車輛因事故停駛的時間，增加貨車實際營運時數，提升物流企業的營運效率。

謝建文說，透過數位車隊管理系統，也能監控車輛燃油消耗，比對加油收據與實際加油數據，及早發現異常情況；同時追蹤貨車怠速時間，減少燃油浪費及長期營運成本。