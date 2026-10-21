燃料價格飆…英國9月CPI增至3.5% 創近1年新高
英國官方數據今天顯示，受到燃料價格飆漲影響，英國9月消費者物價指數（CPI）年增率攀升至3.5%，漲幅高於分析師普遍預測的3.4%，並創下近1年新高。
法新社報導，英國國家統計局（ONS）表示，CPI年增率從8月的3.1%攀升至9月的3.5%。外界預期，工黨（Labour）政府下週公布的年度預算案，將著手因應生活成本壓力。
隨著美伊戰爭引發汽油與柴油價格飆漲，英國國家統計局指出，交通運輸是推升通膨的最大主因，尤其是汽車燃料的部分。
英國加油站的柴油價格近期攀升至2022年7月俄烏開戰初期以來新高。
英國國家統計局首席經濟學家費茲納（GrantFitzner）今天也指出，在原油與汽油價格上漲帶動下，9月份「原物料和出廠商品成本年增率持續走高」。
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