快訊

趙薇消失5年突現身！昔陷「封殺、限制出境」風波　零修圖曝光近況

薔琵來勢洶洶…北北基宜+北花蓮周五起恐暴風圈籠罩 桃竹1變數也受威脅

竊客人信用卡！米其林餐廳員工「同張卡掉包」 盜刷12萬買香奈兒包判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

與長江儲存競爭！三星、SK海力士升級在陸晶片廠 證實與美國密切磋商

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
南韓半導體巨頭三星電子和SK海力士，傳出計劃升級在大陸的工廠，以生產更先進的記憶體，來應對大陸競爭對手長江儲存的崛起，並滿足人工智慧（AI）領域日益增長的需求。路透社
南韓半導體巨頭三星電子和SK海力士，傳出計劃升級在大陸的工廠，以生產更先進的記憶體，來應對大陸競爭對手長江儲存的崛起，並滿足人工智慧（AI）領域日益增長的需求。路透社

南韓半導體巨頭三星電子SK海力士，傳出計劃升級在大陸的工廠，以生產更先進的記憶體，來應對大陸競爭對手長江儲存的崛起，並滿足人工智慧（AI）領域日益增長的需求。

路透引述4名知情人士報導，三星和SK海力士計劃在大陸工廠生產超過200層的NAND快閃記憶體晶片，縮小與南韓先進產線的技術差距。

NAND是斷電後仍能保存資料的記憶體，廣泛應用於智慧型手機、個人電腦及AI資料中心。晶片堆疊層數越多，通常代表儲存密度越高，單位儲存成本也越低。

三星和SK海力士已證實，正升級在中國大陸工廠，並就相關計畫與美國政府密切磋商，但未透露具體生產安排。

2名知情人士透露，三星位於陝西西安的工廠目前生產約200層的NAND晶片，占公司全球NAND產量約40%。

三星正透過內部代號為「Monami」（源自法文「我的朋友」）的計劃，改造西安工廠以生產286層的第9代V9 NAND晶片，目標是在今年12月實現每月生產5,000片晶圓，並於2027年12月提高至每月4萬片。但目前無法確認，美國當局在多大程度上，已批准2家公司升級中國工廠所需的設備出口許可證。

自美國2022年開始限制部分晶片製造設備出口中國大陸以來，2家南韓企業在陸投資面臨挑戰，目前2家公司若要在大陸工廠安裝美國製造的蝕刻機等設備，必須每年向華盛頓申請許可。

美國商務部工業與安全局（BIS）去年也表明，原則上只會批准維持現有大陸工廠運作所需的設備出口，不會批准擴大產能或升級技術的申請。

三星則強調，工廠升級符合美國出口管制規定，「此次升級旨在滿足包括美國客戶在內的全球客戶不斷增長的需求。公司並未擴大產能，也沒有建設新的製造設施。」

美國推出的監管障礙，限制了這2家南韓巨頭升級大陸工廠的能力，也導致它們的市占被長江儲存（YMTC）逐步蠶食。據市場研究機構Omdia數據，長江儲存今年第2季在大陸NAND市場的市占率達38.5%，高於去年全年的28%，並已超越三星。同期，三星的市占率從36%降至33.5%，SK海力士則從20%降至17%。

知情人士透露，長江儲存目前主要生產160層和232層NAND晶片，也已少量生產294層產品，並計畫進一步開發超過300層的晶片。相較之下，在大陸以外的市場，三星目前銷售的NAND晶片最高達到286層，並已在今年8月展示超過400層的原型產品；SK海力士則已推出最高321層的NAND晶片。

SK海力士 晶片 三星電子 NAND 記憶體 南韓 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達降規晶片 陸科技三巨頭掃貨！合計斥資350億美元採購

三星砸6.78兆韓元擴產ABF載板！設備交期逾1年 009828受惠AI供應鏈商機

長鑫DRAM產能拚增三成 一年內每月提高至42萬片

SpaceX與特斯拉自建晶片廠拚2028年量產 00941、00954布局上游契機

相關新聞

與長江儲存競爭！三星、SK海力士升級在陸晶片廠 證實與美國密切磋商

南韓半導體巨頭三星電子和SK海力士，傳出計劃升級在大陸的工廠，以生產更先進的記憶體，來應對大陸競爭對手長江儲存的崛起，並滿足人工智慧（AI）領域日益增長的需求。

整理包／馬斯克為何想合併特斯拉與SpaceX？盤點好處、對投資人影響

馬斯克表示，他認為將旗下兩家公司特斯拉（Tesla）與SpaceX合併是個「好主意」，公開支持這項構想。若合併成真，將打造出市值達到約3.5兆美元企業巨擘。

日9月出口強勁！日股掃陰霾上漲545點 扭轉連2日跌勢

日本最新公布9月出口數據，在汽車及電腦相關零件銷售支撐下表現強勁；日股今天隨之收高，扭轉過去兩個交易日部分跌勢

需求撐住熱銷品價格…愛迪達上季營收獲利創高 上修全年財測

德國運動服飾大廠愛迪達（Adidas）上季營收創新高，而且上調全年獲利預測至超乎市場預期的水準，主要受惠於能夠維持熱銷服飾與運動產品的高售價，以及美國關稅退稅的挹注獲利。愛迪達在美股掛牌的ADR股價20日收盤應聲大漲3.4%。

Anthropic傳上半年驚虧800億美元 未來數年算力支出估達7,500億美元

根據最新文件，Anthropic今年上半年淨損超過800億美元，但主要與會計認列費用有關，同時透露未來幾年在確保更多算力方面的支出可能多達7,500億美元，此外，該公司在營收高速成長之際，也面臨一連串風險。

SpaceX財報／AI需求熱絡！年化營收衝千億美元 明年容量喊擴11倍

SpaceX的人工智慧（AI）事業上季業績搶眼，且計劃在2027年底前拓展資料中心容量近11倍，到上看20百萬瓩（GW），透露運算需求熱絡訊號，不僅SpaceX股價盤後大漲8%，也拉抬美國整體人工智慧（AI）類股，輝達（NVIDIA）漲逾2%，英特爾（Intel）和超微（AMD）都攀揚超過3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。