與長江儲存競爭！三星、SK海力士升級在陸晶片廠 證實與美國密切磋商

南韓半導體巨頭三星電子和SK海力士，傳出計劃升級在大陸的工廠，以生產更先進的記憶體，來應對大陸競爭對手長江儲存的崛起，並滿足人工智慧（AI）領域日益增長的需求。

路透引述4名知情人士報導，三星和SK海力士計劃在大陸工廠生產超過200層的NAND快閃記憶體晶片，縮小與南韓先進產線的技術差距。

NAND是斷電後仍能保存資料的記憶體，廣泛應用於智慧型手機、個人電腦及AI資料中心。晶片堆疊層數越多，通常代表儲存密度越高，單位儲存成本也越低。

三星和SK海力士已證實，正升級在中國大陸工廠，並就相關計畫與美國政府密切磋商，但未透露具體生產安排。

2名知情人士透露，三星位於陝西西安的工廠目前生產約200層的NAND晶片，占公司全球NAND產量約40%。

三星正透過內部代號為「Monami」（源自法文「我的朋友」）的計劃，改造西安工廠以生產286層的第9代V9 NAND晶片，目標是在今年12月實現每月生產5,000片晶圓，並於2027年12月提高至每月4萬片。但目前無法確認，美國當局在多大程度上，已批准2家公司升級中國工廠所需的設備出口許可證。

自美國2022年開始限制部分晶片製造設備出口中國大陸以來，2家南韓企業在陸投資面臨挑戰，目前2家公司若要在大陸工廠安裝美國製造的蝕刻機等設備，必須每年向華盛頓申請許可。

美國商務部工業與安全局（BIS）去年也表明，原則上只會批准維持現有大陸工廠運作所需的設備出口，不會批准擴大產能或升級技術的申請。

三星則強調，工廠升級符合美國出口管制規定，「此次升級旨在滿足包括美國客戶在內的全球客戶不斷增長的需求。公司並未擴大產能，也沒有建設新的製造設施。」

美國推出的監管障礙，限制了這2家南韓巨頭升級大陸工廠的能力，也導致它們的市占被長江儲存（YMTC）逐步蠶食。據市場研究機構Omdia數據，長江儲存今年第2季在大陸NAND市場的市占率達38.5%，高於去年全年的28%，並已超越三星。同期，三星的市占率從36%降至33.5%，SK海力士則從20%降至17%。

知情人士透露，長江儲存目前主要生產160層和232層NAND晶片，也已少量生產294層產品，並計畫進一步開發超過300層的晶片。相較之下，在大陸以外的市場，三星目前銷售的NAND晶片最高達到286層，並已在今年8月展示超過400層的原型產品；SK海力士則已推出最高321層的NAND晶片。