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需求撐住熱銷品價格…愛迪達上季營收獲利創高 上修全年財測

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
愛迪達（Adidas）上季營收創新高，且上調全年獲利預測。歐新社
愛迪達（Adidas）上季營收創新高，且上調全年獲利預測。歐新社

德國運動服飾大廠愛迪達（Adidas）上季營收創新高，而且上調全年獲利預測至超乎市場預期的水準，主要受惠於能夠維持熱銷服飾與運動產品的高售價，以及美國關稅退稅的挹注獲利。愛迪達在美股掛牌的ADR股價20日收盤應聲大漲3.4%。

愛迪達20日公布，初估第3季營收年比成長9%至創紀錄的72.5億歐元（81.3億美元），若排除匯率波動，則銷售增長7%。上季營業利益年增37%至10.08億歐元（11億美元），也是歷來單季新高。

愛迪達上季收到約2億歐元（2.243億美元）的關稅退稅，已獲得多數尋求的退稅額，但不利的匯率波動仍對營收表現造成壓力。該公司預定10月29日公布完整的第3季財報。

上調全年獲利預測

愛迪達預期，今年營業利益將達25億歐元（28億美元），高於先前約23億歐元的目標，且超越分析師平均預估的24億歐元，排除匯率影響的全年營收成長預估，則維持在9%-10%。

執行長古爾登（Bjorn Gulden）表示，上季足球、跑步及訓練類別的銷售成長強勁，服飾需求也維持在高點。他正設法支撐成長，希望各地員工能迅速掌握趨勢，針對當地市場消費者需求推出產品，以帶動需求。

愛迪達計劃本季再投資約1億歐元，用於「能強化營運槓桿的措施」。

愛迪達 營收 價格

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