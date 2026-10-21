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SpaceX財報／AI需求熱絡！年化營收衝千億美元 明年容量喊擴11倍

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
SpaceX的人工智慧（AI）事業上季業績搶眼，且計劃在2027年底前拓展資料中心容量近11倍，透露運算需求熱絡訊號。路透
SpaceX的人工智慧（AI）事業上季業績搶眼，且計劃在2027年底前拓展資料中心容量近11倍，透露運算需求熱絡訊號。路透

SpaceX的人工智慧（AI）事業上季業績搶眼，且計劃在2027年底前拓展資料中心容量近11倍，到上看20百萬瓩（GW），透露運算需求熱絡訊號，不僅SpaceX股價盤後大漲8%，也拉抬美國整體人工智慧（AI）類股，輝達（NVIDIA）漲逾2%，英特爾（Intel）和超微（AMD）都攀揚超過3%。

SpaceX上季營收年比成長161%至146億美元，尤其業務包含銷售人工智慧（AI）運算能力的超級智慧（Super Intelligence）部門，營收暴增近830%，首度貢獻超過半數營收，表現搶眼。

執行長馬斯克（Elon Musk）也提出雄心勃勃的目標，要在2027年底前擴大資料中心容量到最高20GW，遠高於第3季末的1.7 GW。

計劃大幅擴展資料中心容量

他說，「每一家超大規模雲端業者、和好幾十家較小型的公司，都持續追著（SpaceX）尋求租用更多運算能力」。SpaceX表示，目前運算能力的價格對該公司極為有利，得以在一年內產生收益，明年甚至可望縮短至六個月。

SpaceX的AI軟硬體租賃服務需求強勁，也讓投資人更有信心該公司將能支應居高不下的支出計畫。SpaceX預期本季將投入350億-400億美元於實體基礎設施，遠高於上季的196億美元資本支出。

年化營收有望達標

SpaceX也確認，年化經常性營收到12月時可望達成1,000億美元的目標。馬斯克表示，由於Grok Bot採用強勁，這項營收指標到2027年底可能增至5,000億-1兆美元。

SpaceX設定，明年第1季的營收目標為330億-370億美元，遠高於FactSet彙整分析師預估的220億美元。財務長強森（Bret Johnson）表示，未來六個月的潛在運算合約能見度已更高。

SpaceX和特斯拉探索合併

馬斯克也說，SpaceX和他旗下的特斯拉董事會，已組成包含獨立董事的特別委員會，探索整併事宜，激勵特斯拉也漲約1.7%。

他也說，他並未正式參與協商，「因為我是衝突方，我不能實際加入特別委員會的討論」。

馬斯克表示，特別委員會「目前」還沒針對任何交易的條件達成共識，也「不確定」是否能達成共識，但他「確實認為」SpaceX和特斯拉合併「有很多優點」。

SpaceX 財報 營收

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