SpaceX特斯拉評估合併 若成真估值逾3兆美元

馬斯克今天表示，旗下美國太空探索科技公司與電動車製造商特斯拉合併是「不錯的主意」，並說已成立特別委員會討論相關事宜；若成真，將成為史上規模最大的企業合併案。

金融時報（Financial Times）報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）與電動車製造商特斯拉（Tesla）若成功合併，將誕生一個以人工智慧（AI）為核心、潛在市值超過3兆美元的企業集團。

● 成立特別委員會評估 馬斯克坦言門檻高

法新社報導，在與分析師的電話會議中被問及兩家公司是否可能合併時，馬斯克表示，自己彷彿「在地雷陣上跳舞」，但認為兩家公司合併「是個好主意」。

馬斯克指出，SpaceX與特斯拉皆已成立獨立董事會特別委員會，依股東要求進行合併案評估。

他補充，由於自身存在利益衝突，無法參與特別委員會的討論。

他也強調，兩方特別委員會尚未談妥任何協議條件，目前也無保證會達成共識，呼籲外界不宜將合併視為定局。

馬斯克並表示，任何合併案都必須取得特斯拉逾半數股份支持，而非僅獲得參與表決股東的過半支持。他坦言，「這門檻相當高」。

他提到，若雙方攜手於AI軟體、晶片設計、機器人與太空運算領域合作，將有助於兩家公司發展。

路透社報導，馬斯克過去曾以兩家公司業務重疊日益增加為由，暗示合併的可能性。近期SpaceX收購特斯拉的傳聞再度升溫，巴克萊集團（Barclays）上週預測，這筆交易可能在特斯拉12月年度股東大會前宣布。

● 合併估值逾3兆美元 可望躍全球第5大

金融時報分析，SpaceX估值約2兆美元，特斯拉則接近1.5兆美元。若兩家公司合併，合計估值將超越亞馬遜（Amazon），帳面上可望成為全球市值第5大的企業，僅次於微軟（Microsoft）、Alphabet、蘋果（Apple）及輝達（Nvidia）。

近年來，特斯拉與SpaceX的合作日益密切。馬斯克今年3月宣布，兩家公司將合作設立Terafab，這是一座位於德州的大型半導體製造廠，將生產自動駕駛車輛、人形機器人及軌道AI資料中心所需的晶片。相關設施最終投資額可能高達1190億美元。

馬斯克說：「我們目前幾乎已處於超級智慧奇點，兩家公司合併有其道理。」「超級智慧」是美國總統川普（Donald Trump）對「人工智慧」（ArtificialIntelligence）偏好的稱法。

雙方最近還合作推出一款名為Roadster的「飛行」跑車，上週正式亮相。這款車使用SpaceX開發的冷氣體推進器，成功完成多次倒立空翻與跳躍。馬斯克的AI模型Grok，目前已免費提供給多款特斯拉車輛使用。

馬斯克表示，雙方在超級智慧軟體、晶片設計、Terafab、機器人，以及軌道運算與星鏈（Starlink）連網等方面合作，都有很大的發展空間。此前，他也已將社群平台X與其AI實驗室xAI併入SpaceX。

消息公布後，特斯拉盤後股價上漲約1.5%；而SpaceX則因財報亮眼，盤後飆漲7.5%。

SpaceX表示，公司第3季營收年增逾一倍，轉虧為盈，緩解投資人對AI支出加速成長的疑慮。

公司第3季營收年增161%，達146億美元，遠高於去年同期的56億美元，也優於市場分析師預估的129億美元。淨利則達44億美元，超越華爾街原預期的約20億美元；對比去年同期則為虧損11億美元。

優異表現主要由雲端運算服務銷售所推動，其中AI相關營收從去年同期的8.13億美元激增9倍至76億美元，相較於前一季的25.6億美元也呈現翻倍成長。