高通擬全球裁員11月起通知 加速布局AI資料中心

高通公司執行長艾蒙昨天在一份備忘錄中告知員工，經年度員工績效評估後，將於全球推動一項「以績效為導向的裁員計畫」。路透社已查閱備忘錄，裁員通知預計11月開始發出。

艾蒙（Cristiano Amon）指出，高通（Qualcomm）這項裁員計畫旨在建立「更強大的績效文化」，並處理公司內部「持續未能達到預期標準」的情況。這份備忘錄未說明裁員將影響多少個職位。

路透社無法立即確認裁員規模，高通也未立即回應置評請求。

截至去年9月，高通在全球約有5萬2000名員工，其中大多數為全職員工。高通的會計年度通常於9月下旬結束。

由於記憶體價格大幅飆升，抑制主要市場的消費需求，身為全球最大智慧型手機晶片製造商之一的高通今年也受到消費性電子產品銷售低迷的衝擊。

2026年以來，高通股價僅上漲1.5%，相較之下，標準普爾500指數上漲超過12%，費城半導體指數則大漲近60%。

高通股價今天早盤一度下跌約0.5%，之後回升，漲幅超過1%。

在7月下旬公布的最新財報中，高通預測下一季獲利將低於市場預期，並表示來自蘋果公司（Apple）產品的營收下滑速度將快於預期。不過，高通也指出，到了2027會計年度，資料中心及其他非手機業務的成長，將足以彌補相關營收減少。

隨著高通積極拓展快速成長的人工智慧（AI）資料中心市場，預期2027會計年度晶片銷售大部分將來自智慧型手機以外的業務。

艾蒙在備忘錄中指出，高通決定裁員安排時，將考量業務優先順序、組織需求，以及員工所具備的技能與專業能力。

他說：「隨著業務不斷擴張，我們所需要的專業能力與技能也隨之改變。我們必須讓合適的人才擔任合適的職位，使他們能夠充分發揮表現，並確保公司持續取得成功。」