輝達續挺AI新創！傳擬掏數億美元 洽談投資才剛放棄IPO的Firmus

輝達（NVIDIA）傳出正洽談澳洲AI雲端公司Firmus Grid投資數億美元，此前Firmus已放棄原定的首次公開發行（IPO）計畫。

科技新聞網站The Information引述知情人士說法報導，此舉顯示，輝達將持續支持新興雲端服務業者。這類業者主要提供AI雲端運算服務，但目前深陷債務負擔沉重的困境。全球市值最高的輝達已是Firmus及多家同業的投資者。

輝達尚未立即回應置評請求。

這項報導出爐前，Firmus才在本月稍早宣布取消IPO。原定上市案原本有望成為澳洲史上規模最大的IPO案之一。然而，隨著全球投資人對AI企業日益謹慎，Firmus難以吸引國際投資人的興趣。彭博資訊先前曾報導，Firmus正考慮其他融資管道。